王熹东 - 水墨艺术的当代教育实践与反思｜视艺师语

时至今日，水墨艺术已不再是冷门的艺术项目。本地水墨艺术家的创作题材多样，既回应时代，也展现新一代画家的活力与思考。回顾过去10年，香港美术教育协会一直致力于不同坊间团体合作普及水墨艺术，为学界注入稳定而深远的养分，特别是笔者最近参与的「大华银行年度水墨艺术大奖推广大使计划」，可说是获益良多。

水墨画是视艺教育中的重要元素。资料图片

本计划不但邀请了4位当代艺术家，包括唐锦腾教授及「在墨社」的核心成员邱荣丰、吴观麟和周晋进行讲课，参与教师完成课程后回到校园薪火相传，并共同设计出20套各具特色的教学单元，达至共学共享。作为一名小学视艺科教师，能同时向中小学同侪取经实属难得，而当中最令人惊喜的是，获得不少具创意且可实践的水墨课程设计灵感。

在小学组的分享中，不少教案由基础笔触出发，发展成富趣味的主题教学活动，例如「一分钟水墨」练习，善用生、熟宣纸的吸墨特性，引导学生以水墨渲染雏菊花型，再配合线条描绘花茎；亦有以贝壳为题的课程，先进行观察，再以干湿不一的扩散线条勾勒造形与立体感，并运用浓淡墨色描绘纹理。

中学组教师则更擅于把艺术家风格及现代元素融入国画教学。有教师以「怪兽出没注意」为题，让学生参考《山海经》拼贴动物形象，并结合《富岳三十六景》设计背景，完成工笔画创作；亦有以「我喜爱的物件」为题，介绍梁丽雯及卓家慧的工笔画作品，协助学生构思画面，再尝试运用人工智能软件制作白描示意图，进行勾线与设色，创作出具个人特色的作品。

随着计划圆满结束，笔者慨叹此类跨校、跨界别的教师交流为数不多，教与学的视野往往受限于课程框架及坊间比赛文化。期望未来能投放更多资源，支援相关平台发展，并与香港美术教育协会携手，持续推动本地视觉艺术教育的深化与创新。

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文：王熹东

作者为香港美术教育协会执委会成员、圣若瑟英文小学视觉艺术科老师。

本文标题原为〈水墨艺术的当代教育实践与反思〉。

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