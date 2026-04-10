被学长邀请成为「性关系的朋友」 中五女生应如何拒绝？｜护苗信箱

我是一个17岁的中五女生，两三年前因为代表学界出赛，认识邻校比我年长的男生，经过几年的相处，一直与他关系不俗。今年与他一起庆祝我的生日后，他突然跟我说：「你已17岁，法律上系大个女啦！」继而邀请我作为他的FWB（只有性关系的朋友），我应该如何拒绝他？

张教授答：

有女生被邻校男生邀请成为FWB。示意图

情感的探索是生活中重要的一部分。随着年龄的增长，你可能会面对各种关系的选择，近年来FWB（Friends With Benefits，只有性关系的朋友）亦日趋普遍。然而，当面对这样的邀请时，如何妥善处理，是一个值得思考的问题。

首先，你必须诚实而清晰地表达自己的立场。如果你对这种关系不感兴趣，请你坦诚拒绝。例如可以说：「谢谢你告诉我你的想法，但我对这种关系不感兴趣，我只希望保持朋友的关系。」这样回应不但清晰，亦能避免造成不必要的误解。此外，谨记要保持冷静和自信。在拒绝过程中，对方可能会感失望，甚至试图说服你，但你要坚持自己的价值观，若对方无法接受你的决定，这并不代表你选择错误，而是对方对你的尊重不足。

大众似乎对「与未成年少女发生性行为」的法律存有不少的误解，有些人认为只要双方同意，就算对方是未成年也不会触犯法例。但根据法律，与未成年少女发生性行为，不论其同意与否，都是触犯法律，尤其是强逼他人发生性行为是一种严重的罪行。

最后，如果你感到困惑或不知所措，不妨和你信任的朋友或家人倾诉，分享你的感受，这样不仅可以获得他们的支持和建议，亦有助增强你的自信心。通过与他人交流，能让你感到不再孤单，并能更好地理解自己的感受，帮助你在未来的关系中做出明智的选择。

（欢迎读者就有关儿童性侵犯的问题，致电由护苗基金设立的「护苗线」：2889 9933，接听时间为星期一至五上午10时至晚上6时）

本栏由护苗基金执行委员会委员、美国德州休斯顿大学社会工作研究院张锦芳教授解答。

本文标题原为〈拒绝成为「性关系的朋友」〉。

延伸阅读：

女儿想参与网上直播 如何保障安全？｜护苗信箱

教导4岁女儿性知识 却遭长辈反对｜护苗信箱

性教育｜孩子间纯真友谊 如何订立身体接触界线？｜护苗信箱