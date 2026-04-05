陕西与温州之旅 探索祖国历史文化与现代发展丨墙角寒梅

本校全方位学习周圆满结束，笔者在此分享两个具意义的境外活动——「陕西古都历史及现代文明考察团」与「温州市教育、科技及历史文化考察之旅」。

第四天，参观秦始皇兵马俑博物馆，观察兵马俑神态与编制，了解秦朝一统天下的历史背景及现代考古发掘与文物保育的专业工作。（新华社图片）

中五级的「陕西古都历史及现代文明考察团」，第一天，同学登上西安古城墙，饱览景色，感受历史的氛围；第二天，参观陕西历史博物馆，探讨西安作为13个朝代都城的历史故事，下午参观西北工业大学，了解中国的航天科技发展；第三天，师生到访西安大学附属中学，互相交流、切磋学问；第四天，参观秦始皇兵马俑博物馆，观察兵马俑神态与编制，了解秦朝一统天下的历史背景及现代考古发掘与文物保育的专业工作。

随后前往华清宫，同学在盛唐宫苑实景中投入学习，体会唐代政治、文化与生活面貌。晚上，师生观赏大型实景舞台剧《长恨歌》，通过李隆基与杨玉环的爱情故事，加深对唐代历史与文化情感的理解。这趟行程既能让同学了解古代与现代的变迁，也看见文化的传承和科技的进步。

中四级「温州市教育、科技及历史文化考察之旅」，第一天，师生到访永昌古堡，在梧田老街散步，感受瓯越水乡的日常与风情；第二天，参观朱自清故居与南戏博物馆，探索文人雅士之足迹、欣赏曲艺，下午参观温州肯恩大学，了解国际化大学之教育环境；第三天，到访姊妹学校温州翔宇中学，两地师生展开「双城记．青春行」文化互动，就温州历史、非遗文化、方言，以至香港流行文化及粤曲等议题热烈交流，分享两地生活点滴。这趟行程结合自然风光与历史文化，让同学在山水与古迹中培养情操，体会文化传承，并和姊妹学校的学生建立友谊。

每年全方位学习周的境外考察团行程丰富，让学生走出课室、走出香港，实践可持续发展目标，亲身认识国家的历史文化与现代发展，感谢老师用心筹备和带领活动，以「临在」的精神与学生一同探索祖国之魅力。

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文：李建文

作者为天主教慈幼会伍少梅中学校长，从事教育工作逾20载。

本文标题原为〈探索陕西与温州祖国研学之旅〉。

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