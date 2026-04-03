中文实习教师视导 香港教育生力军有哪些地方要改善？｜学友智库

笔者近日为教育大学10多位三年级中国语文科实习教师作视导，过程提供回馈与指导。对不少未来教师而言，这是人生一次重大挑战。笔者观察他们的课堂表现与成长，有以下几点思考：

教育大学 (资料图片)

一、促进有效教学水平：大部分实习教师能善用AI与电子科技、语言表达流畅、活动构思多元、表现自信，惟较欠缺与学生有效连结及建立关系的技巧。他们渴求进步，奋力成长，内心却充满疑惑。毕竟是首次面对学校学生，需于8星期内引导他们学习成长。学校支援教师的示范与指导对他们影响直接，不少实习教师获支援后进步迅速。

二、年轻人需多方经历磨练：观课过程中，有位表现突出的实习教师从容自信、与学生互动自然，颇具教师风范。原以为他有教学经验，倾谈后才发现，他与其他人不同之处，在于曾参与廉政公署菁英诚信领袖计划、禁毒领袖培训等活动，过程中塑造了自信与宣讲能力。相反，另一位准备认真、教学尚可但欠自信、疑虑是否适合从教的实习教师，交谈中反映其成长环境较温室，生活圈子狭小，因而对教学能力产生疑虑。

三、从古人智慧观照现代，育养灵魂：教学内容不乏文言文，他们运用多元策略连结古今，其中创设中立判官，判决《卖油翁》「熟能生巧」的智慧；「孙叔敖杀蛇是否符合仁德」的小组讨论效果甚佳。然而，他们对作品背景与精神挖掘未深，如何借古人之口启今人之思，仍流于表面。「完璧归赵」、「负荆请罪」等《史记》故事辨析智愚忠奸，唐宋诗词中感受家国情怀与山水意境，尚欠一筹。若能善用AI审问再结合创新情境设计，将更能为文章教学起「画龙点睛」之效。

国家「十五五」规划下，香港定位为「国际高端人才集聚高地」。期望未来语文教师善用「AI+教育」，鉴古识今，说好中国故事，坚守情怀与教育初心！电邮：[email protected]

文：梁丽婵

本栏由学友社学友智库专家及嘉宾轮流撰文，交流学与教经验；本文作者为学友社社长及资深教育工作者，专注学与教成效及课程设计等研究。

本文标题原为〈「十五五」下香港教育的生力军〉。

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