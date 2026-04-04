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亲子育儿｜陪孩子走过青春期的3个方法｜家长教室

知识转移
更新时间：19:01 2026-04-02 HKT
发布时间：18:00 2026-04-04 HKT

当孩子踏入青春期，许多父母都有类似的感受：「以前会同我倾偈，而家成日关门上网」、「同朋友讲得多，与我讲得少」。亲子之间，好像突然多了一道看不见的墙。其实，这不一定代表关系变差，而是孩子在尝试成为一个「独立的人」。在这个阶段，亲职教育的焦点不再只是「管得好不好」，而是「父母如何在放手与守护之间取得平衡，既尊重孩子的成长需要，又维持稳定而有界线的关系」。

尊重彼此关系

当一家人可以保持互相尊重和聆听、开放对话，关系自然会慢慢拉近。（示意图）
当一家人可以保持互相尊重和聆听、开放对话，关系自然会慢慢拉近。（示意图）

理解行为背后的需要：青春期的孩子情绪波动大，反应激烈。若只看见表面行为，很容易把一切理解成「不孝顺」、「不尊重」。其实，顶嘴、少讲心事、爱关房门，有时是在说「我想自己决定多一点」、「我不想再被当作小朋友」，当家长理解孩子背后的需要，而不是批评、说教，孩子的防卫自然会慢慢放低。

用聆听代替审问：很多青少年说最怕回到家就被连环审问：「今日有冇交功课？几时考试？温咗书未？」久而久之，他们学会用沉默来保护自己。不妨尝试提问时，由问表现和结果转为了解感受和过程，例如「返学辛苦吗？最近与同学相处成点？」将冗长的说教转为先聆听和简单回应。当孩子感受到家长愿意聆听，并且分享不会换来批评和说教，自然愿意把房门打开一点。

关注自己的情绪：当发生冲突时，父母自己的情绪管理也是关键的一项。当情绪上升时，不妨试试给自己一个「暂停键」，先深呼吸，或者离开现场一会，让自己冷静，再回来谈。父母之间的沟通模式，例如如何在冲突中保持尊重、事后愿意修补关系，亦对孩子和家庭的关系影响深远。

当一家人可以保持互相尊重和聆听、开放对话，关系自然会慢慢拉近。那扇关上的门，未必是拒绝，而是对旧有沟通模式的反抗。只要家长愿意多一点聆听、少一点责备，用关系，而不止是说教，孩子终会愿意慢慢打开关上的那扇门。

（欢迎读者就有关内容，致电香港青年协会家长全动网热线：2402 9230，查询时间为星期一至五上午9时至晚上6时）

文：Laura 

本栏由香港青年协会家长全动网社工及嘉宾轮流执笔，与读者分享亲职教育经验；本文作者为Laura姑娘。

本文原题为〈用关系留住孩子〉。

延伸阅读：

亲子育儿｜孩子屡劝不改点算好？必学4招亲子沟通技巧｜家长教室

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