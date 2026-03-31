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笨泥爸爸 - 快乐的绘画比赛｜父中作乐

知识转移
更新时间：18:00 2026-03-31 HKT
发布时间：18:00 2026-03-31 HKT

小故事一则，真人真事，但为免有人「对号入座」心生怨怼，内容略作修改。母亲甲最近很气愤。她的女儿小玉是绘画天才，参赛屡获奖项。我是这位母亲的脸书好友，差不多每个月都看到她「小玉又获奖」的帖文。

艺术本无高低

小玉正常地发挥惊人天赋，画了一幅人人赞好的图画参赛。（示意图）
小玉正常地发挥惊人天赋，画了一幅人人赞好的图画参赛。（示意图）

故事另一角色，父亲乙的儿子小正，是小玉同班同学，平日也喜爱涂涂画画，但水准平平，父母对他在这方面的期望也不高。世上本无事，偏偏老师替他们报名参加同一个大型全港艺术创作比赛，结果出乎意料。

小玉正常地发挥惊人天赋，画了一幅人人赞好的图画参赛。母亲甲满心欢喜，过往参加的都是小型赛事，心想这次女儿终于可在大型比赛一展身手。剧情进展顺利，转眼她便收到大会通知入围最后十强的电邮，想不到的是小正竟然也在名单内。

大赛的颁奖礼就是神秘而残忍，入围者要到现场才知道取得甚么奖项。结果小玉取得优异奖，作为这种规模的赛事，本应满意，但最令母亲甲不解的是，小正竟然拿了季军！她知我有做评判经验，无处发泄，只得向我投诉：「我家小玉输在哪里？」

我看过两幅作品，女孩的画功无疑了得，能在高手如云的赛事中取得优异成绩已属不俗。小正的画呢？一个大大的阳光笑容男孩头像，看后令人嘴角上翘，正符合比赛的主题——「快乐」。若我是评审，结果也会一样。

我不敢把心里话告知母亲甲，也不想说甚么「志在参与」的老套话，只能说出事实：「艺术本无高低，恰巧评判不喜欢罢，优异奖已很厉害。」

文：笨泥爸爸 

作者为资深儿童传媒人，《亲子王》前主编，分享如何做个快乐孩子的快乐父亲。

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