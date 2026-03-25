林国政 - 这是学生「开拓眼界的旅程」︰回应近期对中小学内地交流团的批评丨来论

近年香港中小学的内地交流团，尤其是学校或教育局设计安排的，常被某些评论形容为浩浩荡荡的样板国民教育游学大公演，主角是设想出来的疲累学生，剧情则是「只会坐车」、「在餐厅吃劣质食物」、「仅会在景点逗留十分钟」等内容。这些批评，听来耸动，实则过于夸张，以偏概全，建立在道听途说与主观想像之上，并非亲身参与或全面了解这些行程的真实面貌。

部分批评者首先指摘长途车程消磨意志，认为学生必定每天起码以三比一比例花大量时间在高速公路上，学生最深刻的印象必是全身酸痛，脑海对学习内容几乎一无所获。这类描述，确实生动，却把个别情况放大成普遍现象。事实上，举凡设计交流计划，必会要求行程需兼顾便利与学习价值。而且，就算是一般的自由行，尤其是穿州过省的，一天之内总共有一至两个小时交通时间，甚至更长，都会合理。许多内地交流行程，一天的参访点，包括参观科技企业、历史文化地点，以及与内地学生交流互动，总会出现交通时间，但不会出现每天都用三分之二时间在交通上的常态。而且，对不少香港孩子而言，这几天可能是他们人生中第一次踏足内地，车窗外的风景与下车后的亲身体验，正好构成「行万里路」的经历，而非单纯的舟车劳顿。

轻率批评「价低者得」欠公允

更值得商榷的是，批评者将招标制度简化，只用「价低者得」四字词作联想，指责行程设计差，而且总是那几间公司中标，结果必定出现学生造假在门口拍照就视为参访，甚至安排团购等荒谑情况。然而，事实上，招标从来不是，也没有可能纯粹比价，同时必会审视承办商的质素、经验与安全安排。常理判断，获批的机构要承办内地游学团，均具相当规模，且拥有接待香港学生团的专业背景，并需符合多项严格要求，包括专业导赏、课程对接及突发应变能力。香港市场能够承担一定数量学生跨境交流的机构不多，没有可能叫人随便开一间旅行社就会胜任。有些批评者，既未提出心目中理想的承办商或合理行程内容是什么，就轻率用「价低者得」四字，断言制度黑箱、业界只懂偷工减料，未免有欠公允。

更有批评者没有真正好好接触学校，就说学校一定反对交流团安排，只是纯粹做达标任务，务求「交差」，从未认真对待国民教育。这番说法并不客观，也未有了解学校老师亲身带团的实际情况。现时，许多行程都有内地教育部门或专业机构参与，提供系统讲解与课程设计，学生回来后亦会透过感想、短片或展览分享所见所闻。不少学校更会设计校本教材，用心规划，也有学生亲手写下体会、甚至自发在社交媒体分享的感受。当然，没有人可以断言百分之一百参与者均正面看待内地交流团，但也不必要将内地部门、学校老师及学生的心力及心意一概定义为公关课业或形式主义。这些批评，不仅否定了所有孩子的用心分享及学习成果，更否定了他们作为学习主体的真实体验。我们要提防，所谓形式主义，是举凡见到正面回馈都贴上负面标签。真正的文化偏见，则是在强调国际视野时，只认同某些国家的清洁街景与贴心服务，却预设内地学习交流就会出现问题。

交流团有行程规范与学习要求

无可否认，逛商场、买潮物、吃美食，必会开心，而学习交流团会有行程规范与学习要求。家庭朋辈旅行，自然难忘，但学习交流，也有另一种教育的温度，那是有规划系统、有学习深度、有体验质感的学习体验。两种游历与体验，一种为休闲消遣，另一种为学习交流，各有特色。一般家庭难以为学生安排浙江大学AI讲座、参观中国中车组装过程；同样，一般学习交流也少会深度品尝哪一间潮汕牛肉火锅、串烧餐厅、珍珠奶茶性价比最高。故此，无需为两种体验，强迫融合，或作二元对立。而且，交流团本就只有短短几天，不可能要求中学生像做大学研究般深入探究所有议题，但正因时间有限，更显珍贵。而且，不要因为时间短，就忽视交流体验触动学生的影响力。对很多首次前往内地的学生来说，有可能这是获资助的难得机会，是开拓眼界、认识国家发展的重要起点。把这些机会一笔抹煞，伤害的不只是学生机会，还有那些真心策划行程的内地部门、香港老师，以及积极参与的孩子。

内地交流团当然需要不断优化。大家必定同意应继续改革策划安排，加强质素把关，增加有意义的学点，并鼓励更多互动与体验元素。但若所谓拨乱反正，最终只是一次又一次反复将个别例子以偏盖全夸大，让人误会学生交流最好以购物吃喝为主，甚至批评学生的分享，以至学生不敢公开其学习感受，那便不是建设，而是另一种大家不想见到的极端。没有建设的批评，既不会带来专业深度，也一步一步抹杀孩子的学习机会、好奇与快乐。

希望批评者能多一些实地了解，少一些主观放大，让资源用得更有价值︰不是为了证明甚么，而是让每一个参与的孩子，都能带著真实的感动与眼界增长回家。毕竟，下一代对国家的认识，不该被旁观批评者以几小时车程的辛苦所定义，而是被参与学生真实亲身走过的土地所点亮。

文：香港圣公会何明华会督中学老师 林国政

图：资料图片

*小题为本报所加

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