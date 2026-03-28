李建文 - 大湾区教育卓越奖｜墙角寒梅

本月12日，GBA School Awards（大湾区教育卓越奖）颁奖典礼于香港举行，来自世界各地的教育工作者、学校领导和业界专家共襄盛举，见证教育界的耀眼时刻。

推动教育创变

本月12日，GBA School Awards（大湾区教育卓越奖）颁奖典礼于香港举行。（图片来源：大湾区教育卓越奖官网）

主办方21st Century Learning（21CL）Hong Kong，为本地致力推动教育创新、科技整合与未来技能发展的教育机构，通过会议与活动实践「建构学习者社群」的使命，旗下计划包括21世纪学习香港年会、大湾区教育卓越奖、人工智能与教育未来高峰会（AIFE）等，亦有为学校提供咨询与专业培训服务。

本年度大湾区教育卓越奖竞争激烈，共有来自60多间学校和教育机构参选，当中伍少梅中学脱颖而出，荣获Innovative Teaching & Learning Award（创新教育奖）和School Wellness Award（健康校园奖）。

伍少梅中学积极推动教育创变，近年引入英国的Skills Builder，通过这项全球领先的核心技能量测与培育工具，提供结构化的框架及资源，帮助学生发展核心技能。以未来教育为基础，成立「未来人才学院」，与外间机构合作，引入多元化的创新课程，培养学生掌握未来技能，又安排学生参与国际性会议，与世界接轨。另外，学校的幸福校园政策，以提升学生的幸福感和归属感为宗旨，有系统、有框架地推行，实践于教学与校园生活，让学校如「家」般温暖，成效显著。

为配合创新教育的发展和幸福校园政策，学校推出「未来素质报告」，展示学生学业成绩以外的表现，如共通能力、价值观及态度，让学习成果更立体。老师根据对学生的日常观察撰写深入评语，发掘学生潜能，让他们知道自己是独特且充满可塑性的。未来素质报告将代替传统成绩表，成为学生成长路上的真实写照与发展蓝图。

伍少梅中学连续两年于大湾区教育卓越奖得奖，非常荣幸再次得到大会及评审的认可和肯定。在此感谢本校教师团队的努力，致力推动教育创新与变革，并为学生打造幸福又健康的校园，希望学校发展蒸蒸日上。

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文：李建文

作者为天主教慈幼会伍少梅中学校长，从事教育工作逾20载。

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