林溢欣 - 满足与狼狈（上）｜中新学林

又到了最后，这满足而又狼狈的学年终于悄然地赶上了终结这亘古的命题。

回忆满满的课堂

你们最痛苦煎熬的高中3年，我也一直努力地成长，偶尔希望为你们带来一些动力、一些知识，还有一些做人的应有态度。（资料图片）

于是，完结这生硬而又死板的字词又要出现在笔记之中。那日我忽尔想起，教育这工作就是看着你们一个个青春稚气的进来课室，然后转眼毕业各有方向，新一代人又进来了，一样的是学生的年纪，不同的只是我在岁月中已经消磨了很多。可能老了，可能追不上你们的步伐了。

太多的满足而又太多的狼狈。见证过很多同学的进步和感谢，却又在这疯狂不堪的社会中，历经了太多的惊涛骇浪。有些话，本来应该留待自己消化，只是我喜欢干脆俐落，不吐不快。

说起满足，补习老师的工作，应该是注定拥有很多满足的。家长、同学的肯定、支持，还有学生人数的上升，都在我疲于奔命之际，脑海不断浮现为甚么我要做下去时的最好解答。只是我们的苦，外人明白的仅是片面。

说回满足吧，这一学年从去年9月开始，掌声得到了很多，礼物和感谢卡如雪花般纷至。有些片段，我也牢牢谨记，我想它们将来会占据我脑海不大不小的角落。

我深深相信，有些转变即使不显著，但撒下的种子，或多或少地影响了，甚至改变了你们的将来。教学是我的责任，除了派发的配套，我还为这年构想的新的教学和技巧而感到满足。

关于这种高压式不断催逼自己的生活形式，我是有点厌倦，但我同时有着更大的满足。你们的欣赏、感谢、鼓励，比一切都令人更有动力。

其他的片段还有很多很多。不同学校的讲座、活动，还有不同课堂的共同回忆，有些事情不必记得起每个细节，记得起哪些人和你同步走过就好。

你们最痛苦煎熬的高中3年，我也一直努力地成长，偶尔希望为你们带来一些动力、一些知识，还有一些做人的应有态度。

我没有想像中的伟大。我也平凡不过。只是，我理所当然地就以上这些视为「责任」。

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文：林溢欣

作者为香港中文大学中文系哲学硕士，中文科补习名师。

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