何汉权 - 优化高中两史科课程框架｜教育现场

上周六，获邀出席「屯元天小学国学常识问答比赛」决赛，当主礼及颁奖嘉宾并致辞，典礼开始之前，来自各校的师生齐唱国歌，在无法预先排练的情况下，现场所见所听，彼此是精神焕发，齐声高唱，爱国之声，音节铿锵，让人振奋。笔者认为，这是学校平日的教导，社会氛围感染，民间教育团体积极举办国史、国学、国情乃至国安的一体多元教育活动，集体成果的缩影。

增多项选择题

必须承认，AI当道，考生的纸笔书写能力会越弱，然而，基础的历史纵横知识并不弱，2027/28年度起实施的中西两史课程框架，对考生而言，预期是可以达到「扩容」与「提质」的目标。（资料图片）

事实上，「一国两制」下的香港，一国在前，两制融和，推行国民爱国教育是具广泛意义，教育持份者都要担起的责任。笔者始终认为国民教育的根本，实源于国史教育，惟知国史之演变，方知春秋战国百家已争鸣，方知汉赋、唐诗、宋词、元曲、清章回之奥妙所在，而国情、国安之大课题，亦要放在国史演变的过程下，才能明其本末、知其就里。

对学校教育而言，由蒙童至大学生，都要按级逐层接触本国历史与文化，这是根本、是身份，价值认同之要门。近年来，教育局对影响身份与价值认同最关键的中史及西史科，用心用力用时间，数度对课程及考评作出变革，最近就公布「优化高中中国历史科及历史科课程框架」，就内容而言，笔者认同是「引入更多元和客观的题型，并致力平衡试卷的广度与深度」。

当中，增设多项选择题的考卷，以及中史科设定「结构题」（即短答题），都能切合不同考生的能力，大大减低过往完全侧重长题目的测试，以至使考生走入一题定生死的险境。必须承认，AI当道，考生的纸笔书写能力会越弱，然而，基础的历史纵横知识并不弱，2027/28年度起实施的中西两史课程框架，对考生而言，预期是可以达到「扩容」与「提质」的目标。

笔者出任历史问答比赛评审或主礼的场次不少，比赛的方法，大多以选择题形式设问，台上台下都显得积极投入，明天两史科的选择乃至简答题是受考生的欢迎，但不要小觑MC题，是可定成绩优劣，见到史识、史论、史学高下的。今天，不少在职又称职、学养深厚的中西史科老师，都是从MC考核走过来的。

文：何汉权

作者为国史教育中心（香港）校长，长期关注学生全人成长及教学专业发展课题。

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