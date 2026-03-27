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亲子育儿｜孩子屡劝不改点算好？必学4招亲子沟通技巧｜家长教室

知识转移
更新时间：15:00 2026-03-27 HKT
发布时间：15:00 2026-03-27 HKT

「讲你又唔听，听你又唔明，明你又唔做，做你又做错，错你又唔认，认你又唔改，改你又唔服，唔服你又唔讲」，以上不但是电影中的对白，亦是经常在亲子相处时出现的戏码，即使家长表示「已经讲咗好多次」，可是情况就是没有好转，实在容易令家长感到气馁。

聆听子女想法

当孩子愿意行动时，家长宜多给予肯定及欣赏，避免只着眼于做不好的地方。（示意图）
当孩子愿意行动时，家长宜多给予肯定及欣赏，避免只着眼于做不好的地方。（示意图）

将道理清楚说明：有时家长在繁忙的日程中，回家后，多着眼于处理事务，因此，说话多以指令式要求孩子配合，未有向孩子分析背后的意义。以做功课为例，感觉是要完成学校赋予的「任务」，但若能多向孩子说明功课是巩固学习的工具，或能提升他愿意完成功课的动机。

给予动力：即使家长已向孩子清晰说明原因，不代表孩子就能将意义化为行动。我们可以尝试通过口头赞赏、肯定进步、奖励计划等方式，让孩子看到行动能为他带来正面的影响，这能提升孩子愿意付诸行动的动机。

给予明确指引：当孩子愿意行动时，家长宜多给予肯定及欣赏，避免只着眼于做不好的地方。当家长提出要求时，宜同时教导孩子达成目标的步骤，并于初期陪同孩子完成，及后逐渐放手，这能让孩子实践改善的方法。

给予开放的对话空间：如孩子经常不愿承认错误，家长须反思平日与孩子的相处是否给予孩子感到不被接纳，担心自己犯错而有严重惩罚。

因此，家长需在日常生活中，让孩子感到即使犯错，亦会被理解、愿意聆听孩子的想法，建立正面互信的沟通。

做人父母甚艰难，孩子由理解、行动、做得对、承担犯错，每一步都需要家长的耐性及支持，若家长能调节期望，理解改变需要时间，或许在教导孩子时能减少负面的说话，才能让孩子感受到真正的陪伴及支持。

（欢迎读者就有关内容，致电香港青年协会家长全动网热线：2402 9230，查询时间为星期一至五上午9时至晚上6时）

文：杨慧庄 

本栏由香港青年协会家长全动网社工及嘉宾轮流执笔，与读者分享亲职教育经验。

本文原题为〈费尽唇舌依然屡劝不改〉。

延伸阅读：

亲子育儿｜沉迷打机是学业迷失的讯号塔？提高子女学习动机3方法｜家长教室

亲子育儿｜掌握抗逆力的「3个我」 助孩子面对挑战｜家长教室

 

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