Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

曹春生 - 当AI走进课室：个性化教育能否真正落地？｜学友智库

知识转移
更新时间：16:30 2026-03-27 HKT
发布时间：16:30 2026-03-27 HKT

AI走进校园，正悄无声息地从「议题」变为「实践」。当前值得教育同仁思考的，早已不是AI能否进入课室？而是当它进入课室后，如何回应那些真实的教育需求。

AI如何回应教育需求？

AI有助同学找出学习上的盲点。示意图
AI有助同学找出学习上的盲点。示意图

在中小学教育阶段，不少学生并非不愿意努力，而是不知道自己的问题出在哪里；他们花了很多时间做练习，成绩却未见起色。表面看，好像「不够勤力」，但看深一层，往往是欠缺及时而针对性的回馈，让学生未能真正辨识自己学习的盲点。当努力未能转化为进步，学习便容易变成消耗，久而久之，学生的信心和动力都会被削弱。

因此，我们讨论AI走进课室，重点不在于教材电子化，更不在于给学生更多习题。AI最核心的价值，是帮助老师和学生更早、更准确地发现问题，把学生从无效学习和重复挫败中拯救出来。

当学生的学习行为、作答表现和错误模式都能被AI整理和分析，教师才能更快掌握学生的卡点，进而将精力投放在需要介入的地方，例如调整教学策略、回应学生情绪、鼓励学生建立信心，以及加强家校沟通，为学生提供全方位支援。

个性化教育之所以多年来难以真正落地，究其原因，是在传统模式下，个性化太吃人手、吃时间、吃资源，难以普及。今天AI在班级教学的过程中，让「看见差异、回应差异」成为可能。

但AI能否推动个性化教育落地，关键不在技术本身，而是学校和教师如何理解和使用它。若缺乏教育初心做指引，AI可能只是把原本的操练变得更高效和密集，但最终强化的不是学习质素，而是竞争与焦虑。这是教育界在拥抱新技术时，必须紧绷的一根弦。

AI不应成为学习压力的放大器，也不应成为教师的替代者，却应成为教师的助手；帮助老师识别学生差异，撑起个性化的教育需求。

唯有走对方向，AI进入课室不止是一轮技术热潮，而是让教育真正迈向规模化和个性化的重要一步。

电邮：[email protected]

文：曹春生

本栏由学友社学友智库专家及嘉宾轮流撰文，交流学与教经验；本文作者为SCPC国际职业策略规划师、GCDF全球职涯发展师。

延伸阅读：

AI教育｜下一代掌握3核心能力 免被AI取代｜学友智库

潘晨健 - 浅谈爱国主义教育｜学友智库

↓即睇DSE2026专页↓

↓即睇DSE2026专页↓

最Hit
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
时事热话
2026-03-26 13:32 HKT
前TVB「首席女强人」罕现身 气质优雅状态更胜同场汪明荃 70年代晋升高层培育徐克杜琪峰
前TVB「首席女强人」罕现身 气质优雅状态更胜同场汪明荃 70年代晋升高层培育徐克杜琪峰
影视圈
8小时前
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限/商户名单
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限
生活百科
4小时前
WeChat Pay HK宣布联同深圳市南山区商务局推出「2026年南山区入境消费券活动」，由4月1日至6月30日向用户派发总值逾千万港元之电子消费券。 Edit caption
复活节豪派千万南山区消费券 餐饮零售及南山海岸城4折！奈雪、盒马、京东Mall全覆盖
生活资讯
5小时前
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
饮食
1小时前
池袋Pokémon店凶案｜自戕疑犯为女死者前男友 曾多次骚扰被颁禁制令
01:33
池袋Pokémon店凶案｜自戕疑犯为女死者前男友 曾多次骚扰被颁禁制令
即时国际
4小时前
北上就医注意｜深圳照肠镜¥599平到笑？网民分享血泪史：真正陷阱在「计法」｜Juicy叮
北上就医注意｜深圳照肠镜¥599平到笑？网民分享血泪史：真正陷阱在「计法」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
「港产片风骚女神」移美逾30年罕曝光  超童颜撞样狄波拉  爆于片场遭非礼：系咁用头撞我心口
「港产片风骚女神」移美逾30年罕曝光  超童颜撞样狄波拉  爆于片场遭非礼：系咁用头撞我心口
影视圈
7小时前
伊朗局势｜传美军拟定「最后一击」 谈判失败后出手 包括夺浓缩铀
伊朗局势｜传美军拟定「最后一击」 谈判失败后出手 包括夺浓缩铀
即时国际
6小时前
方力申爆曾欲放弃老婆叶萱 首向家人坦白太太不幸过去喊爆 方母即时反应出人意表
方力申爆曾欲放弃老婆叶萱 首向家人坦白太太不幸过去喊爆 方母即时反应出人意表
影视圈
22小时前