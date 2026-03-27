曹春生 - 当AI走进课室：个性化教育能否真正落地？｜学友智库

AI走进校园，正悄无声息地从「议题」变为「实践」。当前值得教育同仁思考的，早已不是AI能否进入课室？而是当它进入课室后，如何回应那些真实的教育需求。

AI如何回应教育需求？

AI有助同学找出学习上的盲点。示意图

在中小学教育阶段，不少学生并非不愿意努力，而是不知道自己的问题出在哪里；他们花了很多时间做练习，成绩却未见起色。表面看，好像「不够勤力」，但看深一层，往往是欠缺及时而针对性的回馈，让学生未能真正辨识自己学习的盲点。当努力未能转化为进步，学习便容易变成消耗，久而久之，学生的信心和动力都会被削弱。

因此，我们讨论AI走进课室，重点不在于教材电子化，更不在于给学生更多习题。AI最核心的价值，是帮助老师和学生更早、更准确地发现问题，把学生从无效学习和重复挫败中拯救出来。

当学生的学习行为、作答表现和错误模式都能被AI整理和分析，教师才能更快掌握学生的卡点，进而将精力投放在需要介入的地方，例如调整教学策略、回应学生情绪、鼓励学生建立信心，以及加强家校沟通，为学生提供全方位支援。

个性化教育之所以多年来难以真正落地，究其原因，是在传统模式下，个性化太吃人手、吃时间、吃资源，难以普及。今天AI在班级教学的过程中，让「看见差异、回应差异」成为可能。

但AI能否推动个性化教育落地，关键不在技术本身，而是学校和教师如何理解和使用它。若缺乏教育初心做指引，AI可能只是把原本的操练变得更高效和密集，但最终强化的不是学习质素，而是竞争与焦虑。这是教育界在拥抱新技术时，必须紧绷的一根弦。

AI不应成为学习压力的放大器，也不应成为教师的替代者，却应成为教师的助手；帮助老师识别学生差异，撑起个性化的教育需求。

唯有走对方向，AI进入课室不止是一轮技术热潮，而是让教育真正迈向规模化和个性化的重要一步。

电邮：[email protected]

文：曹春生

本栏由学友社学友智库专家及嘉宾轮流撰文，交流学与教经验；本文作者为SCPC国际职业策略规划师、GCDF全球职涯发展师。

延伸阅读：

AI教育｜下一代掌握3核心能力 免被AI取代｜学友智库

潘晨健 - 浅谈爱国主义教育｜学友智库