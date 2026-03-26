梁超然 - 拥抱AI新时代：从「超然拉打」到亲子教育的启示｜雪中送炭

AI科技日新月异，人类已经迈入一个超越以往所有科技的新时代。最令人震惊的是，无论是谁，甚至已经离世的人，都能通过留下的声音、影像，以AI重新化身成为电影、动画或连续剧中的角色。这种颠覆性的力量，不仅改变了娱乐产业，更挑战我们对生命、记忆与教育的理解。

AI能促进亲子关系。示意图

在我的校长生涯中，遇到不少良师益友，他们的启发令我受益良多。其中一位是《闪电传真机》前监制宾尼。他在我身上发掘了另一面——喜欢在镜头前「扮鬼扮马」。最近，宾尼又有新搞作。他为了测试我是否适合「幪面超人」的角色，特意制作了几集《超然拉打》系列。最新一集更以我和女儿为题材，化身为拉打与怪兽之间的追逐与小斗争。结局当然是相亲相爱的大团圆。女儿起初觉得「丑怪」，担心同学取笑，但出乎意料的是，同学反应热烈。这段经历，成为我们父女之间难得的亲子回忆。

然而，身边亦有保守派人士认为这些「离经叛道」的尝试不符合校长形象。但我深信，教育不应只停留在传统框架，而是要勇于探索新方式。通过AI短片，我和女儿不仅共享欢笑，更在互动中建立独特的亲子连结。这种体验，正是教育的核心：陪伴、启发、共同成长。

每逢翻看安涤的旧相片，我的两个宝贝已渐渐展现独立思想。作为父亲，我既感慨又欣慰。原来与孩子一同探索科技，亦是亲子活动的好方式。

子曰：「学而不思则罔，思而不学则殆。」在AI时代，若只沉迷于科技而不思考其背后的价值，便会迷失方向；若只空谈价值而不懂掌握科技，则会被时代淘汰。武侠小说中常见「侠之大者，为国为民」，提醒我们真正的力量不在于武功，而在于承担。AI亦如是，它能让我们化身英雄，也能让我们重温亲情，但最终仍要靠人格与责任去引领。

王安石推行新法，勇于改革，虽然备受争议，但其精神正是「与时并进」的典范。教育者在面对AI时代，亦应有此胸襟：不畏艰难，不拘旧习，敢于创新。

AI能让我们化身英雄，也能让我们重温亲情。它既是工具，也是镜子，映照出我们如何选择与世界互动。教育的使命，正是在这个瞬息万变的时代，提醒孩子：科技可以改变世界，但人格与价值才是永恒的力量。

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文：梁超然

作者为宁波第二中学校长，热爱文史，以范仲淹王安石梁任公为师，心怀大同，践行人人为我我为人人。

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