现实我vs理想我 解构「不足感」之盲点｜艺文荟

近来，学校开放日会举办一个「创作人像画比赛」，题目是「现实我vs理想我」。这是一个极具深度的绘画主题，旨在探讨个人内心的冲突、渴望与现实之间的平衡。

Higgin man Psychology通常是指哥伦比亚大学Edward T. Higgins教授提出的自我差异理论（Self-discrepancy Theory）。该理论指出，当个体的「真实我」（Actual self）与「理想我」（Ideal self）或「应该我」（Ought self）产生差距时，容易引发焦虑、忧郁等情绪问题。（作者提供）

「理想我」（Ideal self）是象征你的抱负、梦想中的完美形象，或是内心渴望拥有的特质与生活状态。「真实我」（Real self）则代表象征你现在的样子，包含不完美、压力、情绪、习惯，以及最脆弱，自己真实的自我认知。

「真实我」代表着当下、未经矫饰的自我状态。它关注于日常生活中流畅地表达内在想法，而不必为了迎合社会期待而伪装，但与「理想我」会有差距。当「真实我」与「理想我」落差过大时，就容易产生焦虑、忧郁等情绪冲突。它不仅是自我认知，也包括能否依据内在信念行事，并在人际关系中真实地自我揭露。

Higgin man Psychology通常是指哥伦比亚大学Edward T. Higgins教授提出的自我差异理论（Self-discrepancy Theory）。该理论指出，当个体的「真实我」（Actual self）与「理想我」（Ideal self）或「应该我」（Ought self）产生差距时，容易引发焦虑、忧郁等情绪问题。

Higgins认为人都有动机想要达成某种状态，无论是家庭幸福、工作成就或者自我成长，使得真实自我能够自我引导到那样的状态，但若达不到标准，就会产生心理差距（Discrepancy）。

当一个人的价值与快乐，从「是甚么」兴趣让我们满足，转变成「多少分」社会学校让我们满足，在学校的时候是成绩，在职场变成关键绩效指标（KPI）。但我们内心会有一种「我必须不断努力」的感觉，这就是所谓行动偏误（Action bias）。然而要小心运用，否则会适得其反。破解方法下回再续。

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文：陈伟邦

作者为本地著名艺术教育家/画家，曾在本地多间中学及大专院校任教及统筹绘画、艺术史及美学欣赏等课程达30年之久。

原文标题为〈「不足感」之盲点〉。

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