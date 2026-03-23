中史｜被忽略的东学西渐 传教士来华 推动双向文化交流｜青史劄记

说起中西文化交流，人们总喜欢将注意力投射到传教士带来的神学与科学身上。利玛窦的世界地图、汤若望的日历、南怀仁的火炮，让西学东渐往往成了这段历史的主旋律。不可否认，西学东渐是跨国史色彩浓厚的一页，但被忽略的东学西渐，同时也让西方揭开了神秘东方大国的面纱。

利玛窦的世界地图、汤若望的日历、南怀仁的火炮，让西学东渐往往成了这段历史的主旋律。（示意图）

不同的修会与罗马教廷也有各自的东学西渐故事。奥斯定会的门多萨曾于1583年为罗马教廷编辑《大中华帝国史》一书；同年，耶稣会利玛窦抵达澳门学习中文，更成功翻译《四书》。《利玛窦中国札记》亦由耶稣会士金尼阁代为整理及出版。三者皆在17世纪初期的欧洲造成巨大的影响，启蒙时代的大家伏尔泰及卢梭，更以传教士笔下没有教廷的中国为例，论证其反对教廷的理论；亦吸引更多修会及传教士前往中国。

清代抵达中国的道明会亦有闵明我出版《中国历史、政治、伦理和宗教概观》，以攻击耶稣会「利玛窦规矩」对祭孔祭祖的容忍，让对汉学的解释权成为修会间传教的角力场所。

东学西渐也影响了欧洲各国的东方扩张路线。法国「国王的数学家」耶稣会士白晋亦将周易的阴阳概念转达莱布尼茨，将阴阳改为「0」代表无及「1」代表上帝，两者构成天地万物，协助莱布尼茨发明微积分。莱布尼茨更与白晋深化合作出版《中国近况》一书，以欧洲科学及汉学的途径，影响法国国王路易十四的东半球扩张政策，达到获取研究及传教资金的目的。新教方面，伦敦传道会的马礼逊及郭士腊，分别出版《华英字典》及起草《南京条约》，使得新教势力在华南地区得以扎根。

中西文化交流不仅是西学东渐，东学西渐同样影响深远。传教士将中国典籍、哲学引入欧洲，启蒙思想家借此反思教廷权威，莱布尼茨更从周易获得灵感创造微积分，可见传教士的角色不止是福音散播者，更是东方咨询垄断者及顾问的多重身份。不同修会争夺汉学解释权，以争取在东方的影响力，东学西渐也深刻影响欧洲列国的扩张路线，体现了灿烂的双向文化交流。

文：黄正彦

作者为2024年香港青年史学家年奖得主、香港大学文学院二年级生（主修中国历史文化及世界历史）。

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