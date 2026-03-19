黎洛琪、董志豪 - 万里同行 家国情深 —— 师生共筑爱国心｜来论

学校是青少年成长的摇篮，教师则是点亮学生心灵的明灯。教师的国民素养与爱国情怀至为关键。唯有教师对国家有深刻的认识与由衷的认同，方能以生命影响生命，在日常教学中自然融入爱国主义元素，引领学生正确认识祖国，从而内化为对国家的归属感与自豪感。这正是「共筑爱国心」的深层意义，亦与我校其中一个核心价值 「承担及责任感」紧密相扣。学生在培养家国情怀的同时，亦学会勇于承担，不仅对个人学业尽责，更能肩负社会与国家未来的使命，展现青年应有的责任与担当。

在中国共产党第二十次全国代表大会上，习近平总书记提出「青年强，则国家强」，强调青少年是国家中流砥柱。香港近年积极推展爱国主义教育，透过「知、情、意、行」的全面培育，使学生对祖国有准确认识，并厚植家国情怀。其中，内地交流考察成为重要契机，学生藉亲身体验加深对国家历史文化、科技创新及社会发展的理解，培养民族自豪感与国家归属感。

教育局提供多元交流计划，学校可因应校情选择，以巩固课堂学习。2024 年 7 月，我校全体中三学生参与「同行万里──中学生内地交流计划：湖北省武汉、宜昌文化与三峡水利建设之旅」。学生参观三峡大坝、截流纪念园及武汉高铁职业技能训练段，不仅深化地理与科学知识，更体会国家在基建与科技上的远见与努力，感受到人民智慧与团队精神。

《行政长官 2024 年施政报告》提出由 2024/25 学年起，在交流活动中提供不少于 30 个「红色资源」行程，让学生参访革命遗址及纪念馆，培养民族精神。我校参与「同根同心」计划，举办「广州孙中山事迹及辛亥革命历程探索之旅」。学生探访孙中山纪念馆、黄埔军校旧址及辛亥革命遗址，缅怀先辈奋斗精神，体会「不怕牺牲、敢为人先」的大无畏精神，进一步强化保家卫国的信念。

特区政府亦透过多项资助计划支持交流，包括「赤子情 中国心」、「高中学生交流活动资助计划」及「青年内地交流资助计划」。我校获资助举办「新疆地理考察团」，高中学生参访石河子大学、八一钢铁公司、乳牛场、葡萄园及沙漠植物园，深化地理学科理解，拓阔国际视野，认识新疆经济社会的进步，并对其文化与环境特色产生共鸣。

教师亦从交流中获益。在「姊妹学校计划」支持下，我校与广州、南通及杭州等地学校建立长期合作关系。透过互访与观课，教师了解内地教育实践，启发新的教学思维，尝试融入探究式、合作式及跨学科元素，使课堂更具互动性。跨地区专业对话提升教师专业视野，促进持续成长与教育合作。校园文化亦因姊妹学校合作注入新动力，两地师生共同举办体育、艺术、音乐等活动，深化互信与连系。

内地交流考察不仅令学生获益良多，对教师而言，更是教师专业成长与教育使命深化的重要一环。教师亲身踏足祖国大地，实地考察国家发展现况与历史底蕴，不仅加深了对国情的理解，更强化了作为国民教育推动者的使命感。这种「知行合一」的体验，使教师能以更真挚、更具感染力的方式，将爱国情怀融入日常教学之中。

总括而言，内地交流考察为爱国主义教育注入活力，让学生循序渐进地实现「知」之奠基、「情」之共鸣、「意」之坚信、「行」之践履，更为教师的专业成长与教育使命提供了深厚滋养。这些真实体验不仅深化对国家的理解，更激发家国情怀，促使学生将理想融入民族复兴伟业，成为具全球视野与家国担当的新一代领袖。这份承担与责任感，既是本校核心价值的具体展现，亦与校训「普济劝善」的精神相连。爱国不只是情感上的认同，更是行动上的承担；善念不仅是待人以诚，更是对国家、对社会未来的责任。



文：啬色园主办可立中学校长黎洛琪及德育、公民及国民教育总负责老师董志豪

图片来源：新华社

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