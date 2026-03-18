何汉权 - 香港国家安全教育课程实践｜教育现场

国家向来都十分重现「一国两制」在香港全面落实，这是中华民族伟大复兴的重要篇章，但香港也要自立自强，在国际金融、法律、航运、服务、旅游中心，乃至近年积极打造的创新科技中心，以及教育枢纽，各领域都要强身健体，互联互通，才能融入国家发展大局。但美好的追寻，最大前设就是国家安全，这是不能含糊的事实。

国务院在2026年2月10日发布《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书（下称白皮书），旨在全面回顾香港在推进国家安全，「由乱到治」走向「由治及兴」的实践过程，并通过厘清正确观念来凝聚社会共识，明确指出维护国家主权、安全、发展利益是「一国两制」方针的最高原则。中央政府在这个问题上负有根本责任，而香港特区则负有宪制责任。

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白皮书强调，国家安全是开放且多元共存的安全，是确保社会繁荣稳定、长治久安的重要基石，也为市场注入稳定性，让投资者对香港重拾信心。

笔者认为，白皮书的内容并非孤立的政治文件，而是与现行学校课程紧密结合。教育局早于2025年更新《香港国家安全教育课程框架》，涵盖27个学科及8个学习领域，其核心精神与白皮书高度一致。例如在小学人文科加入如「小树苗话你知」等延伸学习资源，协助学童认识白皮书内容；在初中公民、经济与社会科及高中公民与社会发展科融入白皮书内容，帮助学生深入探讨国家安全的实务意义。课堂以外，学校会全方位将国家安全相关内容融入各类活动，例如早会、展览和比赛，通过潜移默化的教育，让学生对国家从认知到认同，并为国家感到自豪。

近日教育局再发通函，为学校提供多方面的具体支援，以配合白皮书的发布。除了第一点提到的更新课程框架指引，并制作适合不同学习阶段的教材资源，上载至教育局网站供学校使用，更设立「国家安全教育资源网页」，方便学校选取合适的资源以支援学与教。

距离白皮书发布仅一个月，教育局便迅速对此作出回应，并采取全面的实际措施，是「效率」与「效能」兼备。教育局的迅速行动，不仅体现了行政体系的高效运作，更展现了政府将中央政策方针转化为本地教育实践的坚定决心。这种「政策转化为课程」的能力，体现了「行政主导」是香港落实「一国两制」、维护国家安全的重要一环。

文：何汉权

作者为国史教育中心（香港）校长，长期关注学生全人成长及教学专业发展课题。

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