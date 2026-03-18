亲子育儿｜沉迷打机是学业迷失的讯号塔？提高子女学习动机3方法｜家长教室

前线咨询中，孩子只顾「打机」，荒废学业，是普遍家长的烦恼。家长纷纷表示希望子女可以放低手机，专注学习，继而家长就推行一系列改密码、收手机的戏码，结果子女没因此爱上学习，亲子关系却雪上加霜。与其绞尽脑汁夺去手机，家长不妨尝试以下方法，提高子女的学习动机：

子女沉迷打机背后，或许是学习动机亮起警号，「沉迷打机」正提醒父母要为学业迷失的子女导航！（示意图）

1. 承认学习没趣，理解子女感受：我们明知学习是没趣的，但心怕承认了就很难叫子女学习，所以每次面对子女控诉学习没趣，我们都会避重就轻，不多加回应，又或者诉诸现实：「没趣又怎样？大家都是要学习呀！现今社会，读大学是基本啦……」其实，同理子女的感受，有助他们感觉被明白，较愿意敞开心扉，与我们分享他们的困难。

2. 着眼子女所长，让他们感受成功感及满足感：比起欣赏子女于某学科的好成绩，家长更多会与子女讨论他们未达标的科目。对子女成长来说，满足感十分重要，故此他们更喜欢沉醉于自己擅长的学科。如果家长制止，提醒不如多花时间于不逮的学科，他们可能会感挫败，连喜欢的学科都会疏远。如要选定一科作努力目标，不妨选择子女第二高分的，这样他们会较有动力，当整体成绩不俗，他们可能有动力再为其他学科努力。

3. 目标无分大小，怀有盼望最重要：短期目标通常是默书测验订立的目标，可依循SMART Goals原则订立，即具体、可量度、能力导向、能力所达及具时间性。长期目标即子女将来希望从事的职业，父母毋须认真与子女详尽分析，因为或会减退他们对未来的盼望。子女于成长阶段，会不时因应潮流而更改职志，父母只需欣赏其动力，简单分享即可。

陪伴子女成长无疑是「问题天天都多」，父母有时候都被弄得头昏脑胀，然后捉错用神，错花时间及心力。子女沉迷打机背后，或许是学习动机亮起警号，「沉迷打机」正提醒父母要为学业迷失的子女导航！

（欢迎读者就有关内容，致电香港青年协会家长全动网热线：2402 9230，查询时间为星期一至五上午9时至晚上6时）

文：郑芷琪

本栏由香港青年协会家长全动网社工及嘉宾轮流执笔，与读者分享亲职教育经验

本文原题为〈沉迷打机是学业迷失的讯号塔〉。

延伸阅读：

亲子育儿｜掌握抗逆力的「3个我」 助孩子面对挑战｜家长教室

亲子沟通｜「我今天不想上学」家长先做1件事 让子女重拾上学动力｜家长教室