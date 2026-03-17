亲子育儿｜家长甚么时候要忍？哪时不能忍？｜直资育材

小学升中，对于香港的学童和家长而言，绝对是一道重要的关口，是孩子由儿童迈向青少年的成长关键。「家长应否放手由孩子自我管理，学会独立？」这个问题的答案，并非简单的「应」或「不应」可以回答。

家长的角色需要从「掌舵者」逐渐转变为「领航员」，以开放、尊重的沟通模式，给予孩子适度的自主权，同时「引导」他们建立正向思维。（示意图）

小学与中学在课程深度与广度、学习及评核模式都有很大的差异，中学课程内容更为深入，科目数量增加，强调自主学习、批判性思考和解难能力，考验学生时间管理能力和自律性。曾有家长苦着脸说以为助儿子成功升读著名中学，自己功德圆满，大可放手让孩子「自己搞掂」，结果儿子躲在房间机不离手的时间越来越多，成绩退步，亲子关系也变差。

笔者在中学工作了30多年，见证一批又一批青少年的成长历程，加上自己也有两名子女，对为人家长的甘苦别有一番感同身受的体会。天下父母都多么渴望孩子成长，独立自信，自强自律，学有所成，有美满的前路。但潇洒放手同时又担心孩子无法应对生活难题、不自律，情绪焦虑及矛盾。其实，人的成长是漫长的过程，是有阶段性，进程各有速度。

初中生面对学校制度的改变，朋辈互动比小学时复杂得多，加上青春期自我意识的增强，身心都出现巨大的转变。因此，家长在不同阶段提供适度的支持和引导是非常重要。我想跟大家分享一些「不太正统」的想法：

可忍则忍：1.忍着不说教：先倾听，有需要时才给意见，鼓励子女自订目标及底线。2.忍着不出手：建立家庭常规，孩子自行规划时间、处理个人空间；不直接代劳，不过度催促；定期检查而非时刻监控。3.忍着不轻易介入：了解校园的运作、课程要求和学校文化；鼓励孩子遇有困难或不开心事时，以适当的方式表达想法和需求，教导他们如何以建设性的方式处理人际冲突。先让孩子自己去处理，除非有必要，家长不应过度介入。

孰不可忍：爱孩子不用忍：无条件的爱与支持是孩子茁壮成长的最佳养分，让他知道无论表现如何，父母的爱永远都在。

家长的角色需要从「掌舵者」逐渐转变为「领航员」，以开放、尊重的沟通模式，给予孩子适度的自主权，同时「引导」他们建立正向思维。生活规范指导式的「手」可以逐步放，爱护支持的手却牵着绝不可放！

文：梁咏梅

本栏由香港直接资助学校议会校长撰写；本文作者为九龙三育中学校长。

本文标题原为〈孰可忍？孰不可忍？〉

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