油麻地有新猫咪壁画！社区艺术计划专门画猫 引爆城中热话｜父中作乐

知识转移
更新时间：10:44 2026-03-13 HKT
发布时间：10:44 2026-03-13 HKT

最近油麻地有幅爆红的猫壁画出现，吸引很多人的目光和传媒的报道。记得几年前有位俄罗斯画家在香港不同地点画了几幅巨型猫壁画，虽然远在大帽山、离岛和天桥底等地，仍吸引大量市民去「打卡」。

油麻地猫壁画是由绘画老师李学锋绘画。（图片来源：Art Dreamers FB）
油麻地猫壁画是由绘画老师李学锋绘画。（图片来源：Art Dreamers FB）

今次的壁画地点并不荒僻，就在繁忙的弥敦道旁的横街，位置甚好，往佐敦方向走的行人必然看到。横街是一条掘头巷，仅供紧急和运货车辆进入，没有店舖也没有值得留驻的景点；墙壁原本也只是一幅灰色水泥墙，零星地贴着几张店舖宣传海报，平时大概没有人会多看它一眼。

就在个多月前，水泥墙壁悄悄起革命。先是被涂上一层白色的底漆，博得过路人的一个眼神，大概以为会是甚么广告画吧。然后一只可爱的巨大猫咪，盘着粉红色头巾，娇俏地出现在画面的左侧，大家开始议论纷纷：「为甚么会有这么可爱的猫咪出现在大街上？」

人群开始聚集，一边看着几位画师默默为墙壁添上颜料，一边不停地拍照和自拍。网络上的猫主题网站开始出现贴图，后来连摄影、社区和生活网站都出现贴文，最后主流传媒都来拍摄介绍，让头巾猫彻底爆红。

经过一场春雨后，画师继续工作，终于把壁画完成。两只在花丛中的可爱猫咪，一只正在「set头」，另一只向观众展示美颜及修甲后的漂亮成果。路过的人，无论爱猫与否，目光都忍不住停留在墙壁上。

这幅壁画是我一位朋友的「杰作」，早前他和团队启动「Project C」（C for Cat），计划在城市中不同角落绘画以「猫」为主题的壁画，为社区添上艺术色彩。今次的「美容猫」壁画，可谓占得「天时、地利、人和」。

猫咪、画功、选址，成为这幅壁画吸引流量的成功之处。

文：笨泥爸爸

作者为资深儿童传媒人，《亲子王》前主编，分享如何做个快乐孩子的快乐父亲。

