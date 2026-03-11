Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吴永雄 – 优化学校自评工作：以科技整合与团队智慧，释放数据的真正力量｜来论

知识转移
更新时间：18:33 2026-03-11 HKT
发布时间：18:33 2026-03-11 HKT

今年，本校有幸参与教育局「优化学校发展与问责架构」学习圈计划，这不仅是一整年的专业进修，更是一场教育界同工共同经历的思维革新与赋能之旅。
 
毫无疑问，学校自评是推动学校发展的重要基石，但其过程常伴随著繁重的资料处理压力：各类问卷的收发、统计、各科目及行政组别工作报告的汇整、大量零散数据的比较分析……往往耗费行政团队大量时间，却又未必能聚焦回馈学校关注事项，有益于学生成长。
 
参与教育局「优化学校发展与问责架构」学习圈计划，为我们带来了一场关于「如何让自评工作变得更智能、更聚焦、更有力」 的实质变革。以下谨分享我的得著与感受：

一、从工具到思维：掌握人工智能（AI），是掌握了一种「发展语言」。

过去，我们谈数据，常局限于成绩报表；谈优化，多倚赖经验判断。计划最大的突破，在于引领我们真正将AI转化为优化行政与学与教的日常语言与思维方式。我们学习的不仅是工具操作，更是如何运用AI进行深度校本分析，从海量教学与行政数据中，辨识真问题、预测新趋势、评估措施成效。这让学校的「关注事项」不再停留于纸面，而是成为可量化、可追踪、可进深的动态发展路径。学校中层管理人员从中掌握这套「语言」，对领导科目及行政组别的发展，自然更有全面的规划及方向。
 

教育局「优化学校发展与问责架构」学习圈计划，有多位校长、老师参与。（学校提供）
教育局「优化学校发展与问责架构」学习圈计划，有多位校长、老师参与。（学校提供）
教育局「优化学校发展与问责架构」学习圈计划，有多位校长、老师参与。（学校提供）
教育局「优化学校发展与问责架构」学习圈计划，有多位校长、老师参与。（学校提供）


二、从汇报到共创：教育局质素保证分部与中层管理人员的「反思共同体」

计划最动人的部分，在于重塑了学校内部的对话生态。我们打破了以往「由上而下」汇报、再由教育局质素保证分部审视的单向循环，转而建立了一个局方与学校中层管理人员的「反思共同体」。我们定期共聚，基于AI分析提供的客观图景，一同查问：数据背后说明了甚么？我们的策略有效吗？如何调整？这种平等、开放、以改进为本的对话，将「校情为本、对焦评估」，巧妙转化为「共同求进」的内生动力。学校中层管理人员在过程中被充分聆听、赋权，成为学校发展的真正伙伴与设计师。

三、从观望到信心：中层领导力的觉醒与绽放。

 透过共同学习与实践，中层管理人员对学校整体发展蓝图有了更宏观的理解，对自身在蓝图中的定位与贡献也更为清晰。当他们亲手运用AI工具分析自己所属领域，并在团队中分享洞察、主导优化方案时，那份从「执行者」迈向「战略伙伴」的领导自信，便油然而生。这种信心的提升，是学校未来持续发展最宝贵的资产。

四、从独行到共学：跨校参访的视野飨宴。

犹记2026年2月3日，我们与另外七所参与学习圈计划的学校一同进行校本分享与回馈。这是一场极为丰盛的数字教育飨宴。我们亲眼见证了不同学校如何根据其独特的校情、生源与文化，将相同的发展与问责理念，演化出色彩各异的校本实践。这种「看见」，极大拓宽了我们的想像边界，也让我们更坚信：最优的方案，永远是基于深刻自我了解后所创造的那一个。

五、从支持到陪伴：感谢教育局质素保证分部的专业同行。

最后，必须致以最诚挚的谢意。感谢教育局质素保证分部的同寅。他们在整个计划中扮演的，绝非仅仅是组织者或评核者，而是专业的协作者与陪伴者。定期的会议、工作坊与分享会，提供了一个安全且充满养分的支持环境，让我们能在实践中探索，在探索中及时获得反馈与启发。这种「同行」的力量，是计划得以深植于各校土壤的关键。
 
回首这段旅程，我们深刻体会到，优化发展与问责，其核心终究是「人」的成长——是领导者视野的开拓，是团队协作深度的进化，是整个学校组织学习能力的跃升。感恩这个计划，为我们点亮了这条路，并赋予我们结伴同行的勇气与智慧。
 
谨此分享，愿与业界同寅共勉，一同为香港教育的未来，谱写更动人的篇章。

文：佛教林金殿纪念小学校长吴永雄

图：学校提供

延伸阅读：

冼雅琳 - 外评的专业视角：循脉以观 据实而判 启迪前行之路︱来论

调查：逾9成受访师生用AI 教师自评熟练度低于学生

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
深圳交警在全市执法严打违规「电鸡」。深圳发布
北上注意︱深圳展全市执法行动 出动无人机捉违规「电鸡」
湾区时事
7小时前
港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
时事热话
7小时前
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
时事热话
2小时前
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
影视圈
10小时前
荃湾愉景新城连获5组客睇楼 「带票买家」脱颖而出 业主：唔差一万几千、信用行先｜区区睇楼
荃湾愉景新城连获5组客睇楼 「带票买家」脱颖而出 业主：唔差一万几千、信用行先｜区区睇楼
楼市动向
6小时前
SD卡竟变「数码黄金」一年三级跳 港女惊揭升值潜力劲过黄金 网民：屋企张旧卡原来系宝！｜Juicy叮
SD卡竟变「数码黄金」一年三级跳 港女惊揭升值潜力劲过黄金 网民：屋企张旧卡原来系宝！｜Juicy叮
时事热话
5小时前
比佘诗曼更冻龄港姐现身？同届决赛佳丽「少女脸」掀网民激辩 疑已婚变阔太风头盖视后
比佘诗曼更冻龄港姐现身？同届决赛佳丽「少女脸」掀网民激辩 疑已婚变阔太风头盖视后
影视圈
9小时前
小S徐熙娣老公被爆搭讪大S辣妹粉丝？提出私约并传出殡照证明身份 绝密对话全曝光
小S徐熙娣老公被爆搭讪大S辣妹粉丝？提出私约并传出殡照证明身份 绝密对话全曝光
影视圈
5小时前
美心皇宫逆市扩张 旺角1.2万呎新店重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 即烧烧味/中式糖水档 首设点心教室
美心皇宫逆市旺角1.2万呎开新店！重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 首设点心教室
饮食
2026-03-10 19:09 HKT