吴永雄 – 优化学校自评工作：以科技整合与团队智慧，释放数据的真正力量｜来论

今年，本校有幸参与教育局「优化学校发展与问责架构」学习圈计划，这不仅是一整年的专业进修，更是一场教育界同工共同经历的思维革新与赋能之旅。



毫无疑问，学校自评是推动学校发展的重要基石，但其过程常伴随著繁重的资料处理压力：各类问卷的收发、统计、各科目及行政组别工作报告的汇整、大量零散数据的比较分析……往往耗费行政团队大量时间，却又未必能聚焦回馈学校关注事项，有益于学生成长。



参与教育局「优化学校发展与问责架构」学习圈计划，为我们带来了一场关于「如何让自评工作变得更智能、更聚焦、更有力」 的实质变革。以下谨分享我的得著与感受：

一、从工具到思维：掌握人工智能（AI），是掌握了一种「发展语言」。

过去，我们谈数据，常局限于成绩报表；谈优化，多倚赖经验判断。计划最大的突破，在于引领我们真正将AI转化为优化行政与学与教的日常语言与思维方式。我们学习的不仅是工具操作，更是如何运用AI进行深度校本分析，从海量教学与行政数据中，辨识真问题、预测新趋势、评估措施成效。这让学校的「关注事项」不再停留于纸面，而是成为可量化、可追踪、可进深的动态发展路径。学校中层管理人员从中掌握这套「语言」，对领导科目及行政组别的发展，自然更有全面的规划及方向。



教育局「优化学校发展与问责架构」学习圈计划，有多位校长、老师参与。（学校提供）

二、从汇报到共创：教育局质素保证分部与中层管理人员的「反思共同体」

计划最动人的部分，在于重塑了学校内部的对话生态。我们打破了以往「由上而下」汇报、再由教育局质素保证分部审视的单向循环，转而建立了一个局方与学校中层管理人员的「反思共同体」。我们定期共聚，基于AI分析提供的客观图景，一同查问：数据背后说明了甚么？我们的策略有效吗？如何调整？这种平等、开放、以改进为本的对话，将「校情为本、对焦评估」，巧妙转化为「共同求进」的内生动力。学校中层管理人员在过程中被充分聆听、赋权，成为学校发展的真正伙伴与设计师。

三、从观望到信心：中层领导力的觉醒与绽放。

透过共同学习与实践，中层管理人员对学校整体发展蓝图有了更宏观的理解，对自身在蓝图中的定位与贡献也更为清晰。当他们亲手运用AI工具分析自己所属领域，并在团队中分享洞察、主导优化方案时，那份从「执行者」迈向「战略伙伴」的领导自信，便油然而生。这种信心的提升，是学校未来持续发展最宝贵的资产。

四、从独行到共学：跨校参访的视野飨宴。

犹记2026年2月3日，我们与另外七所参与学习圈计划的学校一同进行校本分享与回馈。这是一场极为丰盛的数字教育飨宴。我们亲眼见证了不同学校如何根据其独特的校情、生源与文化，将相同的发展与问责理念，演化出色彩各异的校本实践。这种「看见」，极大拓宽了我们的想像边界，也让我们更坚信：最优的方案，永远是基于深刻自我了解后所创造的那一个。

五、从支持到陪伴：感谢教育局质素保证分部的专业同行。

最后，必须致以最诚挚的谢意。感谢教育局质素保证分部的同寅。他们在整个计划中扮演的，绝非仅仅是组织者或评核者，而是专业的协作者与陪伴者。定期的会议、工作坊与分享会，提供了一个安全且充满养分的支持环境，让我们能在实践中探索，在探索中及时获得反馈与启发。这种「同行」的力量，是计划得以深植于各校土壤的关键。



回首这段旅程，我们深刻体会到，优化发展与问责，其核心终究是「人」的成长——是领导者视野的开拓，是团队协作深度的进化，是整个学校组织学习能力的跃升。感恩这个计划，为我们点亮了这条路，并赋予我们结伴同行的勇气与智慧。



谨此分享，愿与业界同寅共勉，一同为香港教育的未来，谱写更动人的篇章。

