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原创音乐剧 鼓励社会共融 让学生思考梦想｜墙角寒梅

知识转移
更新时间：12:00 2026-03-14 HKT
发布时间：12:00 2026-03-14 HKT

德和慈善基金的原创音乐剧《咸鱼．肉饼．猪仔包》，早前于西九文化区戏曲中心大剧院上演。该剧由一群年轻人和孩子演出，以幽默又欢乐的方式，载歌载舞谱出振奋人心的共融音乐剧。故事讲述男女主角在面对学业压力、个人挣扎、欺凌等难题时，仍能以创意且具韧性的方式回应外界。

德和慈善基金的原创音乐剧《咸鱼．肉饼．猪仔包》，早前于西九文化区戏曲中心大剧院上演。该剧由一群年轻人和孩子演出，以幽默又欢乐的方式，载歌载舞谱出振奋人心的共融音乐剧。（作者提供）
德和慈善基金的原创音乐剧《咸鱼．肉饼．猪仔包》，早前于西九文化区戏曲中心大剧院上演。该剧由一群年轻人和孩子演出，以幽默又欢乐的方式，载歌载舞谱出振奋人心的共融音乐剧。（作者提供）

剧名的咸鱼、肉饼和猪仔包引人注目，这3样食物夹在一起，要吃下去才知道味道。故事里有3种不相关的人：伤残人士、更生人士和年轻人，他们因缘际会聚在一起，产生神奇的化学作用。即使大家的经历不尽相同，都能在舞台上发光发亮。

该剧引发观众对当代年轻人的心理与面对社会压力的深思，我们能从另一个角度了解年轻人，他们面对逆境带来的无力感时，选择「躺平」不等于放弃，而是给予自己一个休息的机会，重新审视自我，寻找适合的生活节奏，走更长的路，活出不一样的人生。

上周六（7日），本校老师带同20多位学生及家长，一起观赏《咸鱼．肉饼．猪仔包》，当中较为感触的部分是读写障碍学生如何追寻梦想。纵使面对生活和学习上的困难，他们仍努力寻找希望和归属感，凸显勇敢追梦、不轻言放弃的精神。通过舞台上的故事与音乐，老师、学生和家长在娱乐放松之中，思考梦想、成长与彼此支持的意义。

德和慈善基金自2016年起积极支持各类慈善项目，以鼓励社区共融和多元人才发展，让边缘青年、更生人士、残疾人士和有特殊学习需要的孩子在舞台上展现才华。是次音乐剧的跨界合作、共同创作，让台前幕后人员与观众连结，为促进共融、打破社区隔阂迈出一步。

学习不限于学校课堂内，艺术是滋养心灵的重要养分。感谢德和慈善基金与博思会，让本校老师、学生和家长有机会一同观赏《咸鱼．肉饼．猪仔包》，感受音乐与梦想的力量，成就一次难得而温暖的学习经历。

电邮：[email protected]

文：李建文

作者为天主教慈幼会伍少梅中学校长，从事教育工作逾20载。

本文标题原为〈咸鱼·肉饼·猪仔包〉。

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