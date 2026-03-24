从苏轼的生平 了解其沉浮与超然 东坡肉因何而来？｜星岛教室

初闻苏东坡，是餐桌上一碟肥而不腻、入口即化的东坡肉；再闻苏东坡，是中秋佳节人人传颂的「明月几时有，把酒问青天」；读苏东坡，细味其诗词歌赋，了解其人生经历，苏东坡的形象变得越发立体。

淬火初炼 出人头地

苏东坡画像，元．赵孟𫖯绘

苏轼（1037-1101年），字子瞻，号东坡居士，亦因此被称为苏东坡。

虽说苏东坡的父亲苏洵名列「唐宋八大家」，与其子苏轼（苏东坡）及苏辙齐名，但苏洵却是「年二十七，始发愤为学」的典范，在苏轼出生前一年，方痛悟年少蹉跎，闭门苦读，后又常远游求学、结交名士。

幸好苏东坡的母亲程氏亦出身名门，知书达礼，亲自课子读书。程氏曾令苏东坡以东汉范滂敢于反对祸国殃民的「十常侍」的故事为榜样，苏东坡反问其母：「如果我如范滂般舍生取义，你又会如范滂母亲般让我这样做吗？」程氏却意想不到地反问苏东坡：「你能成为范滂，我不能成为范滂的母亲吗？」这样巧妙的回应，让苏东坡明白到正义比性命更加珍贵。

嘉祐二年（1057年），年二十岁的苏东坡与弟苏辙随父赴京应试，以一篇〈刑赏忠厚之至论〉惊动主考官欧阳修。欧阳修读后惊叹：「老夫当避路，放他出一头地也。」「出人头地」的典故由此而生。苏东坡兄弟同科及第，名动京师，「三苏」一时誉满天下。

官场风云 腥风血雨

《寒食帖》

然而，彼时的大宋，外有辽夏虎视，内有积贫积弱之忧。年轻的皇帝神宗锐意改革，王安石受命推行新法。青苗法、免役法、市易法等相继出台，试图挽救王朝危机。

朝堂却迅速分裂为支持变法的新党，以及反对激进改革的旧党。苏东坡身在官场之中，难以独善其身。苏认同改革之必要，却更重民生之实效。这种两面不讨好的立场，让他无可避免地被牵连进政治漩涡中。

熙宁四年（1071年），苏东坡自请外放，先后任杭州、密州、徐州、湖州知州。地方任上，他筑堤抗洪，赈济灾民，亲民务实。然而，他的诗文却成为政敌攻讦的利器。

元丰二年（1079年），御史台官员从苏东坡的诗句中断章取义，罗织「讥讽朝政、谤讪君上」之罪，这就是震动朝野的「乌台诗案」。苏东坡被押解赴京，囚于御史台狱中逾百日，一度自忖难逃死劫。幸有朝野多方营救，加上宋代「不杀士大夫」的祖训，苏东坡终免死罪，贬至黄州。

流徙万里：此心安处是吾乡

初到黄州，生活窘迫，苏东坡幸获友人相助，求得一地耕种自济，自此自号「东坡居士」。期间〈念奴娇．赤壁怀古〉的磅礡、〈前后赤壁赋〉的哲思、《寒食帖》的苍劲，皆诞生于此。

元祐年间，旧党短暂复起，苏东坡虽回朝任职，官运亨通，但他明白官场风云色变，于是萌生退意，多次自请外调。新党再度得势后，苏东坡遭遇更严酷的打击，先贬惠州，再贬儋州——彼时海南乃「天涯海角」，蛮荒瘴疠之地。

然而，苏东坡已将逆境活成了诗意，远离官场反倒如释重负。在惠州，他「日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人」；在儋州，他办学堂、倡农耕，开启海南文教之先河，显然早已甘于淡泊。

观苏东坡一生，历仁、英、神、哲、徽五朝，三次被贬。但苏东坡伟大之处，不止是我们品尝的东坡肉、吟颂的〈水调歌头〉，而是在于无论是身居高位，或是沦为贬臣，仍会坦然面对人生的坎坷。

冷知识BOX：东坡肉小考

东坡肉

相传苏东坡贬居黄州时，见当地猪肉价贱，却乏人烹调，便以慢火少水、佐以黄酒、酱油及冰糖，煨出红润酥糯的肉块，与乡邻共享。

另有一说是苏东坡任杭州太守时疏浚西湖，百姓感念赠猪肉及黄酒，家人误将其混合烹煮，从此「东坡肉」之名流传江南。这道菜背后，不仅是美食创意，更是苏东坡于困境中善待生活的温暖哲学。

历史充电站：苏东坡与苏辙的兄弟情

苏辙

谈起「三苏」，苏东坡是主角，其弟苏辙（1039-1112年）却往往被其兄长的光芒盖过。苏辙与苏东坡同登进士，同列「唐宋八大家」。官场中，他亦随新政浪潮起伏，但比兄长更为谨慎。「乌台诗案」中，他冒死上书愿削官职为兄赎罪，兄弟情深，令人动容。

本栏逢周一刊出，由教育评议会邀请资深中小学教师及校长撰写。

文章以生动有趣的方式，透过中国节气气候、各地风土民情及历史人物故事，带领读者探索中国文化与历史的奥妙。

文：国史教育中心（香港）青年委员赵梓铭

本文标题原为〈苏东坡的沉浮与超然〉。

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