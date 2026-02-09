霍建盛 - 从考察事件看教育专业：以理性态度守护学习价值︱来论

回顾近期，有学生在交流考察期间未遵守纪律，令学校交流考察活动的安排成为社会关注的焦点。相信有关学校已按机制严肃跟进。作为教育工作者的一份子，我们理解公众的关注，但更认为应当回归教育专业的本位，以理性、全面的视角审视校外学习的整体价值。我们必须认识到，任何校外活动均可能存在个别风险，但不应因此就否定整个学习模式的价值。长久以来，绝大多数考察活动均顺利完成，并获师生正面评价，反映其教育成效值得肯定。

一、校外考察是教育不可或缺的环节

珠海太空中心是高中公民科内地考察景点之一。(图片来源：新华社)

随著教育范式的转移，学习的疆界早已超越课室的四面墙壁，让学生在真实世界中验证所学、拓阔眼界，是现代教育不可或缺的一环，诚如古训「读万卷书，行万里路」。以本校为例，多年来持续举办多元境内外交流考察，学生曾前往内地、新加坡、英澳纽等地，在体验当地经济发展的同时，亦深入认识各地历史文化，有助拓展国际视野，建构跨文化素养，这些经历正是常规课堂难以取代的宝贵学习。想深一层，学校组织的各类考察交流活动，无论是本地或境外考察，均为课堂教学的重要延伸，是实现全人教育目标的关键途径之一。如只因为学生出现纪律问题而否定交流考察的重要意义，则会流于本末倒置。

二、考察活动促进能力发展与价值培养

交流考察对学生综合能力的提升具有显著成效。学生在适应不同环境的过程中，锻炼出自理、应变及人际交往能力；透过专题研习，更能培养观察力、慎思明辨与表达技巧。同时，各类考察活动亦蕴含多元教育价值——如内地交流能让学生亲身认识国家发展，深化国民身份认同；国外考察则有助扩阔世界观，涵育跨文化素养，两者相辅相成，为学生适应未来复杂多变、多元化社会奠定坚实基础。

三、考察活动展现教师的专业投入及承担

位于福建的洛阳桥，也是高中公民科内地考察景点之一。(图片来源：新华社)

教师在筹划与带领考察活动中所展现的持续投入与专业精神，充分体现其对学生全人发展的重视与承担。一路以来，教育工作者的付出值得肯定——他们在考察活动的前、中、后各阶段均秉持专业态度，投入大量心力：行前悉心设计学习目标、引导学生搜集资料、做好各项准备；行程中全程指导、关顾学生学习状态；回程后组织反思与总结，将亲身体验转化为深层的学习资源。这种全方位的专业投入，使考察活动成为学生整全学习历程中重要的组成部分，当中教师所面对的挑战、需兼顾的范畴，与所需的适应力，比常规课堂要大得多。正是这份对教育的热忱与专业坚持，让每一次考察都成为学生宝贵的成长土壤。

四、持续完善机制，坚守教育初心

面对社会的关注，教育界宜积极检视现行安排，进一步优化行程设计及协调机制。各界亦应以建设性的态度，支持学校在教育专业框架下不断完善考察活动，让每一次校外学习都能紧扣教育目标，真正回归「以学生为本」的教育初心。

教育如春雨，润物细无声。我们深信，透过理性讨论、专业协作与社会支持，学校能够持续为学生提供丰富而有意义的学习经历。正如本校推动多年交流考察的经验所示，这些走出课室的学习，往往成为学生终身受益的成长契机。让我们共同守护教育的专业空间，让年轻一代在实践与探索中茁壮成长。

文：东华三院吕润财纪念中学副校长霍建盛

图：新华社

