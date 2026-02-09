何谓失败课堂？校长分享教学技巧 1关键令课堂「活起来」 ｜快乐家庭

有效的学习需要老师创造一个和学生共同学习的课室，老师和学生是学习的伙伴，当中需要不断的审视和修改，更要让学生主导他们的学习，鼓励学生去探索和发问，让学生都能成为自主积极的学习者。

我曾对老师们说，当我巡课的时候，如果只见老师滔滔不绝，没有同学发问或回应，没有沟通和交流，那是一节失败的课堂。

学习需要有意义而实用，如何带动课堂的学习气氛，让教与学都活起来，老师需要以学定教，更要了解你的学生，他们的兴趣、能力、优点和缺点，还有个性，然后携手共学，不用成绩和分数去标签学生，不独会欣赏优异，更懂得如何去扶助差异，启发学习。

语文的学习更加是学习的基础，群体的互动很重要，一个愉快的语言课室，像一个聊天室，通过谈话去学习，是最有效的学习方法，一同来谈课文、评功课、论表现、说故事、析人物、诉爱恶，让课堂充满了语言，让学生比老师更投入，不为考评，只为学习。不但会说，更要会听，通过聆听去学习、去反思、去质疑，真正的聆听需要耐心，老师也需要认真的去聆听、去尊重学生的意见或疑问，从而达到有效的教学。

语文的学习，如果只通过一本书，只会准确地回答一本书的问题，学生就不能发展批判性的思维，需要阅读各种不同类型的书籍，来丰富知识，扩阔视野和发展兴趣。

一直以来写作的教学局限于命题的作文，其实写作是可以随时随地、无拘无束地把自己和别人的想法、见闻、重点、心得和问题等写下来，养成写笔记的习惯，更能发挥写作的意义，只有从写作中去学会写作。

老师不应只是一个知识的传递者、分数的评核者，更应该以学定教，像一位教练陪伴着学生，一同从教与学中找到乐趣和信心。

文：刘筱玲

作者为保良局蔡继有学校创校总校长，60年教育路上，培育子女无数。

本文标题原为〈以学定教〉。

