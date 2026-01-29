香港地名｜「围」就是「围村」？「南生围」到底「围」甚么？｜语文探骊

很多时候，大家一听到「围」字，便会立即联想到「围村」，例如粉岭围、吉庆围、上水围，以至因为城市发展而面貌大变的大围、沙田围。

若从文字本义出发，「围」与「围村」的关系确实相当密切。「围」字本义为包围，并引申为防守之意，如《公羊传．庄公十年》所言：「战不言伐，围不言战。」可见「围」字自古便带有军事与防御的含义。

正是在这样的语义背景下，历史上出现了以「围」为核心的聚落形态。明代以来，香港沿海地区海盗活动频繁，居民为求自保，常于聚居地周围筑起石墙或土壆，以防外盗。这些围墙包围的村落，逐渐发展成具防御功能的「围村」，而「围」字亦因此成为不少村落命名的一部分，最终衍生出今日香港人所熟悉的相关地名。

粉岭围是北区其中一个大型围村。

然而，值得注意的是，并非所有香港地名中的「围」都可解作「围村」。南生围便是一个常被误解的例子。从名称看来，南生围与其他「围」字地名并无二致，但凡到访过南生围的人，或许都曾心生疑问：若其「围」字同样指「围村」，何以当地并无围村聚落，反而是一片湿地、林地与鱼塘景观？

事实上，南生围的「围」是另有所指。约百年前，新界地区以农业为主，鱼塘养殖多为副业。受惠于珠江与深圳河水系长年带来的泥沙沉积，后海湾一带的海岸线逐步向外推移。南生围居民早于20世纪二三十年代，便有意识地筑壆围海、造地养殖，形成所谓的「基围」。而南生围地名中的「围」，正是源于这类「基围」，而非防御性的围村建筑。

南生围

随着香港绿色旅游与生态教育的普及，南生围逐渐成为市民与游客认识湿地生态、传统渔农文化的重要场所。

或许，我们在听到带有「围」字的地名时，也可不再仅仅联想到「围村」，而是进一步理解其背后多元而丰富的历史意涵，联想到那些同样有趣、也同样动人的地方名字。

文：香港中文大学社会科学院二年级学生 许桓慈

本栏由修读香港中文大学「大学中文一」的学生撰写，旨在探讨日常生活中有趣的语文现象。

本文标题原为〈「围」就是「围村」？〉。

延伸阅读：

方梓盈 - 此「豆」非常豆——谈「三色豆」名称的形成｜语文探骊

经典广告｜「星期一到星期七，多劳多得！」点解要讲「星期七」？「星期日」有咩问题？｜语文探骊

刘恩霖 - 香港店名后缀——记、家、行｜语文探骊