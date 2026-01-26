二十四节气｜为何「大寒」这么冷？香港曾经降至0度！古人如何驱寒？｜星岛教室

大寒，作为中国二十四节气中的最后一个节气，是一年之终结，也是新一年的开端。万物俱寂的时节，却又生机处处；既是总结，亦是圆满。

大寒「三候」

今年的大寒在1月20日。

「大寒雪未消，闭户不能出。」陆游劝人闭门避寒，自有其理。公历1月19日至21日之间，春将至而未至；「大寒」即寒冷达到极致。《授时通考．天时》引《三礼义宗》曰：「大寒为中者，上形于小寒，故谓之大……寒气之逆极，故谓大寒。」相比「小寒」，只换一个「大」字，便见古人对此极端气候的敬畏。此时东亚地区受西伯利亚寒流影响，气温降至全年最低，风大雪厚，地冻天寒，呈现严酷自然景象。万物沉寂，草木凋敝，禽鸟寥寥，物候不再俯拾即是。此时最宜如元稹〈大寒十二月中〉之言：「大寒宜近火，无事莫开门」，留家中「腊酒自盈樽，金炉兽炭温」为妙。

大寒并非寻常冬日，它既是冬季的终章，也是春季的前奏；传统视之为阴气至极、阳气初动。《月令七十二候集解》记大寒「三候」：「一候鸡乳；二候征鸟厉疾；三候水泽腹坚。」水泽成冰，且冰心更坚，寒之至也；然极寒之中，自然仍繁忙：猛禽为越冬积极捕猎；母鸡此时停止产蛋，专心抱窝孵化，为新春萌动作准备。人亦然：大寒冷天，人多几分慵懒，亦怕受寒，心却蠢蠢欲动，尤其临一年之终、又一年之始。

岁末习俗

灌灶神

诗人劝人闭门，世人却往往忙于岁末，难得清闲。大寒临近农历新年，传统仪式甚多，如辞岁、祭祖、祭灶等。其中「祭灶」最为重要：传说是日灶神上天述职，人们盼其向天帝美言，保佑来年顺利，故有「糊灶神嘴」之俗，自唐《辇下岁时记》至宋《东京梦华录》皆载以糖果酒品供奉灶神，此俗沿袭至今。大寒亦少不得「尾牙祭」：源于拜土地公之「牙祭」，农历十二月十六日为年终最后一次「牙祭」，谢土地公庇佑，亦为员工与老板同席共聚的好时光。

祭灶糖

自古御寒有术，今朝科技更臻周备，而习俗大抵保留，且大同小异。惟各地风俗多样，饮食方面也都南北有别。像北方会吃「消寒糕」寓意驱散寒气、步步高升。又像道地北方菜中一道煮「腊八粥」，即十二月初八是「腊八」，人们会用五谷杂粮和红枣等熬煮腊八粥，是过年不可或缺的美食。南方多吃糯米饭，像广东等地的民众会在大寒时节吃糯米饭，拌入腊味、虾米、香菇等，以御寒滋补。又闻说安徽安庆有大寒节气炸春卷的习俗。

大寒亦多忙于备年：以「大扫除」迎新最为普遍，年货亦于此时办理。故大寒虽天寒，人心仍暖；盼新年、重团聚，方觉圆满。寒天取暖，岁将告终，与家人好友相聚，习俗因而绵延不绝。

诗情画意

李士达《岁朝村庆图》（局部）

人间景致热闹可观，古人亦以世俗入画。明代李士达《岁朝村庆图》（现藏故宫博物院）呈现新春热闹：长者饮宴、童子燃炮，喜气洋洋，人物千姿百态，一幅大寒迎新的风俗画。然而我尤爱自然之静：诗中花、画中雪、字里卷上山水的清寂。像杜甫〈江梅〉云：「梅蕊腊前破，梅花年后多。」柳宗元〈早梅〉之言：「早梅发高树，迥映楚天碧。」又王冕《墨梅图》所言：「不要人夸颜色好，只留清气满乾坤。」大寒里不绝梅花影踪。若说画境，最喜欢北宋范宽《雪景寒林图》，峥嵘山势之前，林木寂静、湖面平和，雪境中自有清润与沉着。大寒之美，美在静好。

人们当于大寒备好过年，随后静养心神，与亲友团聚。大寒为一年之终章，是回首的踌躇，也是前望的盼念。自然自有其律：忙一阵、静一阵，为下一阵的新生作准备。踏雪寻梅，梅之美在于苦寒中绽放；一年将终，亦当享受成果之时，故梅花于岁末更盛。中国人重人伦，亦重修心养性。大寒之后的几日假期，人们当备年、静心、相聚——好好享受那段时光。

冷知识 BOX：中港不胜「寒」

新华社图片

大寒为一年中最为严寒的时节，那么中国何地最冷呢？据中国央视网于2024年发布的《全国极端低温分布图》显示，常年（1991至2020年间）黑龙江中部、内蒙古中部、山东大部、华东沿海一带、四川盆地，以及新疆部分地区的极端低温，往往出现在大寒节气。大城市中，哈尔滨在2001年大寒时录得极端低温，低至零下37.3℃。

至于香港，根据天文台网站文章〈临近冰点的香港——历史角度〉记载，1893年1月，当时香港行政范围仍局限于九龙界限街以南。1月15日至18日期间，天气极其严寒，天文台于1月18日早晨录得气温降至0.0℃。

历史充电站：大寒暖军心

军纪严明，是行军的根本。然而军士皆为凡人，同袍之间自有情义。《新五代史．晋臣传．吴峦》载曰：「峦善抚士卒，会天大寒，裂其帷幄以衣士卒，士卒皆爱之。」此言军官吴峦善于抚慰、照顾士兵。当时正值大寒，天气极其严酷，他便将自己的帐幕撕裂，分给士兵用以御寒。士兵们因此深受感动，皆敬爱之。

此事所见，不在以威权震慑，而在仁爱与关怀：将士兵的需要置于首位，正是「仁者爱人」的精神。正如孟子与齐宣王所言：「保民而王，莫之能御也。」

本栏逢周一刊出，由教育评议会邀请资深中小学教师及校长撰写。

文章以生动有趣的方式，透过中国节气气候、各地风土民情及历史人物故事，带领读者探索中国文化与历史的奥妙。

文：风采中学（教育评议会主办）图书馆主任、中国文学科老师程志森

延伸阅读：

STEM｜运动科技 如何帮助运动员突破极限？｜星岛教室

航天科技｜烤鸡翼引领太空新「煮」意 回顾太空食品发展史｜星岛教室