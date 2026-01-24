港大邓志昂楼 本地首间中文高等教育机构的前世今生 ｜青史劄记

沿着般咸道缓步而行，一道岭南庭院式的门墙悄然伫立，赫然题着「香港大学邓志昂中文学院」。沿石阶徐徐而上，一幢3层高的古典复兴风格建筑映入眼帘。这座落成于1931年的邓志昂楼，是香港第一间中文高等教育机构——香港大学中文学院。即使地处南海一隅，95年来，无论时代如何更迭，始终肩负着传承国学、弘扬中华文化的使命。

邓志昂楼创立之初，为香港大学中文学院所在地。民国初年，新文化运动浪潮席卷全国，儒家经典一度被斥为「祸国殃民」的旧学。然而学院在前清太史赖际熙、区大典、温肃等人的主持下，坚持「学古有获」的精神，讲授经、史、子、集，成为当时岭南地区的经学重镇。直至1935年，燕京大学中文系主任许地山南来执掌学院，课程方转向欧洲汉学模式的文、史、哲、译分科。

抗日战争与国共内战期间，不少泰斗南渡。陈寅恪、罗香林、饶宗颐、钱穆等国学大师先后在此讲学著述，邓志昂楼成为他们临时的安身立命之所，亦孕育了刘殿爵、赖恬昌、赵令扬等一批杰出的中国学问传承者。邓志昂楼不仅延续了学术命脉，更成为现代中国学术史上一个重镇。

1960年代晚期，中文系迁离邓志昂楼，由新成立的亚洲研究中心进驻。该中心通过出版丛书、举办国际研讨会，汇聚四方学者，继续推动中国文化研究，延续了这座建筑的文化使命。

「礼失而求诸野」，饶宗颐一生致力于将流散海外的敦煌文献与学问带回中华土地。2003年，他慷慨向香港大学捐赠个人藏书4万余册、书画200余幅，促成「饶宗颐学术馆」在邓志昂楼原址成立。馆内常设展品包括饶公的书画，其中一幅以楷书为基、融入象形的「吉祥」二字尤为引人注目。字中蕴含「形声」、「转注」之文字学精髓，笔画间更仿甲骨文刀刻韵味，可谓匠心独运，充分展现饶公深厚的古文字学养。

如今，它静立于港岛半山，不仅是一座历史建筑，更是一段活的学术史。若有机会经过般咸道，不妨推开那扇岭南风格的门，感受当中的文脉。

文：黄正彦

作者为2024年香港青年史学家年奖得主、香港大学文学院二年级生（主修中国历史文化及世界历史）。

