非物质文化遗产｜大澳龙舟游涌 与其他地区游涌 到底有何分别？｜开卷乐

除了美食与风景，位于大屿山西部的大澳更蕴藏深厚的文化底蕴。由文化人类学者廖迪生博士出版的「香港非物质文化遗产系列」第二站，跟大家深度认识「大澳端午龙舟游涌」的活动。

大澳出身的廖教授在研究地方文化期间，惊觉对家乡渔民文化「既熟悉又陌生」。直到一次研究工作才知道，原来大澳端午节有龙舟游涌，从而开启其进修及地方社会研究之路。

大澳龙舟游涌有百多年历史，起初只是渔民的传统。随着社会变化，大澳渔业衰落，年轻人陆续离开大澳往城市发展，游涌不再是渔民专属，而是所有大澳人都能参与的节庆活动。

对大澳渔民而言，端午节不仅是纪念屈原，更是保佑地方太平的重要祭典。每次出海捕鱼有如冒险，生死与收成全靠运气，渔民每年均会举办仪式，通过焚烧衣纸安抚孤魂，并邀请菩萨「游神」巡视水道以驱邪除鬼，祈求航程平安、渔获丰收。

端午节背后配合大自然科学的奇妙规律，端午正值雨季，珠江一带的淡水冲到大澳，导致海水混浊，所以，夏季的海鱼数量不多，冬天出海渔获才较丰富。夏天的端午节就很适合举办龙舟游涌等水上活动。

此外，海水受太阳和月球的引力影响，每天分别有两次「满潮」（涨潮）及「干潮」（退潮）。如潮水太高需增加开桥人手；潮水太低则导致潮差增加，加快退潮时的流水速度，考验健儿拐弯划法。因此，潮水高低也是影响游涌过程的重要因素。

渔民对潮水高度虽难以测量，无独有偶，根据天文台的「潮汐预报」，今年涨潮最高的日子正是端午时节。大澳龙舟游涌无疑是个把天时、地利、人和完美结合的节日，反映古人对天文理解的智慧。

大众所认知的游涌，大多是把神像放在龙舟上巡视；而大澳游涌的传统特别在于，神像会安坐在由龙舟拖行的「神艇」上游神。「神艇」由一艘舢舨小渔船改装而成，中央设有神枱，顶上也有帐篷保护神像。

大澳龙舟游涌分为3部分，包括接神、游涌、送神，由3个传统渔业行会，即扒艇行、鲜鱼行、合心堂，共同负责，一同肩负起保育大澳游涌传统的使命。

文章刊于《星岛日报》1月23日教育版专栏「阅读角度」。

