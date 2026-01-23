保良局百周年中学 为尖子度身订造升学计划 毕业生学懂坚毅│专访

保良局百周年李兆忠纪念中学的校友网络强大，有毕业生指，因母校提供的支援与资源，让他们在准备升学过程中感到窝心，而且终生受用，故毕业后也想回馈学校。

学懂坚持及提升自信

应届毕业生黄芸伊是「精英培训小组」成员之一，在去年中学文凭试考获2科5**及4科5*，她形容自己在6年中学生涯中常感迷惘及自我怀疑，所以她尝试走出舒适区，申请UCAS报读剑桥大学及伦敦帝国学院。「申请过程是艰辛的，需要大量准备及坚持，但这段宝贵经历，让我更有自信及坚韧。」最后，她获得伦敦帝国学院两个课程取录，但她选择回归初心，入读香港中文大学医科。「在准备过程中，多谢莫老师耐心倾听我的担忧，并安排模拟试，给我带来信心。」

申大学经历重塑自己

在申请UCAS过程中，未必人人如愿获取录。另一名应届毕业生及小组成员邝玉琦，自言曾经对未来感觉模糊及茫然，但经不同学科老师协助后，渐渐找到兴趣。她最后在中学文凭试考获3科5**及3科5*，攻读香港科技大学计量金融。在这之前，她亦透过UCAS申请入读牛津大学，虽然最后未获取录，但认为这段经历重塑了自己，「我成了一个重视成长而非重视完美的自己。」

记者：苏丽珊

相片由受访者提供

