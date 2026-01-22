体验学习｜心理学与精神健康实习4阶段 助大学生掌握辅导技巧 开发就业技能｜智凝都会

还记得若干年前的中秋节，笔者参加了一个中秋送暖活动，探访长者中心老友记，和他们谈天、玩游戏、送月饼。愉快的下午转瞬即逝，临别时，突然有一位老友记在我面前哽咽说道：「很久没有这样开心地聊天了，我很舍不得你。」笔者顿时也被感动，眼眶泛红，不知所措下，只好给老友记一个大大的拥抱。回程路上，我反复思量：本着「以生命影响生命」的精神，我们该如何集结众人之力去做更多好人好事、助人自助？当天内心的疑问，今天的我似乎已找到答案。

自3年前，笔者有幸为香港都会大学「心理学与精神健康荣誉社会科学学士」的四年级学生安排一门含学分、长达一学年的实习课程，名为「实习和体验学习模式的专题研讨」。课程分2阶段：学生于首学期先在学校上课，练习辅导技巧、认识社区合作伙伴、探讨心理学及精神健康的议题；次学期，学生会到社区合作伙伴的中心实习。每位同学于整个实习期均会由校方团队和社区合作伙伴指导、跟进及支援，实现大学、学生与社区三方协作，达致助人自助。

体验学习4阶段

教学团队参考了库伯的体验学习循环理论（Kolb's Experiential Learning Cycle Theory）来设计课程。透过4个阶段的体验学习循环，以加强学习成效。这4个阶段包括：

1. 具体经验（Concrete Experience）：学生参与学习体验。

我们与社区合作伙伴建立了紧密的合作关系，当中包括精神健康综合社区中心、长者中心、出租屋邨、中途宿舍、日间训练中心、赌博失调者辅导及治疗中心等，涵盖港九新界多区。对不少同学来说，到社区合作伙伴的中心进行实习，都是全新体验。实习内容十分广泛，同学们有机会与中心服务使用者相处、带领活动和兴趣小组、进行家访，以及到学校和社区作宣传推广。这些与服务使用者的直接互动，均有助培养同学的同理心、积极聆听和表达关怀这3种人文特质。

2. 反思观察（Reflective Observation）：学生对新体验进行反思观察，并留意在体验中所感受到的与所知之间的差异。

实习期间，教学团队会定期与同学进行面谈，了解他们在实习过程中所遇到的机遇和挑战，并细心聆听他们的反思观察。同时，同学亦要撰写反思报告，从心理学角度阐释他们在实习中的所思所想。教学团队会因应情况提供具建设性的反馈，以促进同学在实习机构的服务和学习。

3. 抽象概念化（Abstract Conceptualisation）：学生透过反思，将体验引伸到新的想法，或更新已有的概念。

于实习尾声，教学团队特别设计一节年终汇报，展示40名同学各自的实习经历。历时2小时的汇报中，同学与各位旧雨新知交流，互相学习。不少同学分享实习体验如何让他们对服务使用者及相关服务和议题产生全新理解。

4. 主动实验（Active Experimentation）：学生将新想法付诸实行，并观察其在社会中的应用效果。

同学透过体验学习加强了软技能和就业技能。有同学更被社区合作伙伴邀请于毕业后正式加入。可见体验学习确实能促进个人成长及职涯发展，有利同学在未来的工作中实践新的想法。

实践全人教育

透过这门实习课程，我们汇聚了校方团队、十多个社区合作伙伴和数十名同学，于社区实践体验学习，令师生皆收获了大量经验与心得。这个由大学、社区合作伙伴、学生组成的三方协作模式，加强社会不同持份者的互相了解和凝聚力，进一步推广心理学及精神健康。我们应当继续在不同领域大力推行含学分的实习课程。

大学教育绝对不止是授予学生一个学位、一张证书，好让他们再去寻找前途或「钱途」，更是「授人以渔」，旨在实践全人教育，培养学生人文素养及终身学习的能力。我们期望同学能以睿智和专业知识作全方位思考，支持个人成长及职涯发展，为社会作出贡献。

文：香港都会大学人文社会科学院社会科学系高级讲师 李芷君博士

