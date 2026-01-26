艺术史｜中国现代美术之父：徐悲鸿 为何他画马如此厉害？｜星岛教室

他，小时候连画纸都买不起，却凭着热爱与努力，成为一代画马大师，不仅画出奔腾如生的骏马，更用画笔传递坚持与爱国的情怀，鼓舞了无数中国人。

他是了不起的艺术家，中国现代美术之父——徐悲鸿！

从贫苦少年到画坛新星

中国现代美术之父——徐悲鸿

徐悲鸿被誉为中国现代美术奠基者之一，他小时候家境非常贫困。他的父亲是一位靠自学而成的乡村画师，徐悲鸿从小就跟着父亲读书学画，9岁开始临摹古代名家的作品。那时候，他连一张像样的画纸都买不起，但他对画画的热爱却丝毫未减。

凭借过人天分和努力，17岁的徐悲鸿便开始在学校担任美术老师，补贴家用。他像一块海绵一样，不断吸收着各种绘画知识，梦想有一天能够到更广阔的世界去学习。这段艰苦的童年经历，磨练了他的意志，也让他更加珍惜每一次的学习机会，为他未来成为一代宗师打下了坚实的基础。

远渡重洋的求学之路

《战马》

1919年，年轻的徐悲鸿为了追求更高的艺术境界，决定远赴法国巴黎深造。在巴黎国立高等美术学院，他第一次有系统地接触到西方的素描、油画和人体解剖学。当时他生活非常清苦，经常只能以面包和冷水充饥，但他把所有时间和金钱都投入于学习中。他像着了魔一样，整天泡在博物馆里，仔细研究欧洲大师的作品，一笔一划地临摹。

他深刻地认识到，要想画好事物，必须先理解它的内在结构。因此，他刻苦钻研人体解剖学，对骨骼、肌肉的形态了如指掌。这段长达8年的留学时光，让他将西方精湛的写实技巧与东方绘画的意境，完美地融合在一起，形成了他自己独特的艺术风格。

为中国画注入生命力

学成归国后，徐悲鸿成了一位伟大的美术教育家，先后任教于南国艺术学院、国立中央大学艺术系、北平大学艺术学院等校。他认为当时的中国画有些脱离现实，决心进行改革。他最大的贡献之一，就是将西方严谨的素描训练引入中国的美术教学体系中。他告诉学生们：「素描是一切造型艺术的基础。」

他尤其以画马闻名于世。你们看徐悲鸿笔下的马，是不是觉得它下一秒就要从画里冲出来了？他画的马，不仅有中国传统笔墨的韵味，更融合了西方解剖学的精准。那些奔腾的骏马，骨骼强健，肌肉饱满，充满了力量感和生命力，它们不再是古代画中温顺的鞍马，而是象征着奋进不息精神的战士，极大地鼓舞了当时的中国人民。

爱国画家以画笔为武器

《田横五百士》

徐悲鸿不仅是一位艺术家，更是一位满腔热血的爱国者。在他的许多代表作中，都寄托着深厚的民族情感。例如巨幅油画《田横五百士》（北京徐悲鸿纪念馆藏），借古励今，威武不屈，描绘了古代义士田横宁死不屈的故事，借此来激励国民在国家危难时要保持气节。

另一幅著名的中国画《愚公移山》，则借用古代寓言，表达了中国人民坚持抗战、不怕艰辛的决心。他用自己的画笔作武器，将艺术与国家的命运紧紧相连。

徐悲鸿一生致力于美术教育，培养无数优秀画家，为中国现代美术发展点亮明灯，他的精神与作品，至今仍闪耀着不朽的光芒。

冷知识BOX：写实主义改革旗手

徐悲鸿所处的时代，正是中国社会经历巨大变革的时期。20世纪初期，许多像他一样的有志青年认为，要挽救积弱的中国，必须向西方学习先进的科学与文化，这被称为「新文化运动」。在美术领域，他们主张改革陈旧的中国画，引入西方写实的绘画方法，以更好地展现现实生活、服务社会。

徐悲鸿正是这一「写实主义改革」的旗手。他建立的教学体系，强调素描基础和严谨的造型，彻底改变了过去中国画的教育模式，影响了后来数代中国艺术家的创作方式，奠定了中国现代美术教育的基石。

历史充电站

《饮马》

徐悲鸿最擅长将西方绘画的技巧与中国传统绘画的材料相结合。他画马就是最好的例子。中国传统画马，注重线条的韵律和笔墨的趣味，而徐悲鸿则先用精准、简练的线条勾勒出马的轮廓，尤其强调马的头部、颈部和四肢的骨骼结构。在墨色的运用上，他根据马的肌肉结构进行渲染，浓淡干湿变化丰富，使得马的立体感和光影感极强。他笔下的马，既有水墨的潇洒淋漓，又有如雕塑般的体积感和爆发力，创造出一种前所未有的「中西合璧」的典范，让古老的中国水墨画焕发出新的生机。

本栏逢周一刊出，由教育评议会邀请资深中小学教师及校长撰写。

文章以生动有趣的方式，透过中国节气气候、各地风土民情及历史人物故事，带领读者探索中国文化与历史的奥妙。

文：中华基督教会协和小学（长沙湾）跨课程及对外事务主任伦雅文

