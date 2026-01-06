二十四节气｜「小寒」有甚么习俗？天气比「大寒」更冷？为何要食腊八粥？｜星岛教室

「小寒」是冬日的序章，凛冽的寒风伴随着霜刃般的寒意，掀起了岁末的帷幕。它的气场震慑天地，万物不得不折服于其冷峻之下。有一民谚道：「小寒时处二三九，天寒地冻冷到抖。」这时候，大街小巷的人们一呼一吸尽是缕缕白烟，或缩起脖子、手插口袋，或裹上厚重衣服、围巾绕了一层又一层。

莫被「小」寒骗了

今年的小寒在1月5日。

作为二十四节气中第二十三个登场的主角，「小寒」通常在每年1月5日至7日准时赴约。古人云：「冷气积久而为寒，小者未至于极也。」意即天气虽严寒，但尚未到气温最低之时，故名「小寒」。

这个「小」字看似温婉，实则暗藏锋芒，千万别小觑它的凛冽。中国长期以来的气象纪录揭示出其「庐山真面目」：全国大部分地区的小寒时节，往往比大寒更冷！北方大地冰封，南方湿冷蚀骨，难怪民间流传着「小寒胜大寒」之说，警示着人们莫轻视「小寒」的威力。

古人将小寒分为「三候」，宛如展开三卷冬之绘卷：「一候雁北乡」，小寒之际，阳气已动，大雁开始启程，踏上北归之路；「二候鹊始巢」，喳喳叫的喜鹊忙着装修新房，筑起安乐窝；「三候雉始鸲」，野鸡歌兴大发，开启冬日「唱K」模式。这三个现象提醒我们：最冷的时节，往往孕育着最蓬勃的生机。 舌尖上的冬日盛宴

腊八粥

「民以食为天」，越冷的天气，越能展现中国人的饮食智慧。说到「小寒」，岂能不提「腊八粥」？民间有「过了腊八就是年」的说法，小寒前后恰逢腊八节（农历十二月初八），一碗热腾腾的腊八粥成了驱寒迎祥的必备良方。传统腊八粥用料讲究，糯米、红豆、花生、莲子、红枣等八样食材熬煮成稠滑香甜的粥品，象征五谷丰登、吉祥如意。有些地方还会加入桂圆、栗子，甚至咸口的腊肉、香菇，南北风味各有千秋。在最冷的日子里，家人围坐一起，喝一碗热粥，心也暖了。

铜锅涮肉

北方的「铜锅涮肉」堪称赏心悦目的冬日艺术，薄如蝉翼的羊肉片，在骨汤里翻滚3秒，蘸上麻酱韭菜花，吃上的那一口，仿佛是太阳以它炽烈的针灸，苏醒冬眠似的骨骼。

南方的广东人最爱捧着一盅「腊味糯米饭」，掀开盖子香气能醉倒半条街。最有趣的是岭南地区的「吃糯驱寒」传统，用五色糯米饭拼成吉祥图案，暖胃又养眼。

这些传承千年的饮食密码里，藏着先祖们对抗严寒的生活智慧。现代营养学发现，这些传统食物恰好富含蛋白质、脂肪和碳水化合物，就像给身体穿上隐形羽绒服。当我们围坐餐桌大快朵颐时，其实正在参与一场跨越时空的冬日仪式。

字里「寒」间生命力

在全球暖化的背景下，现代人或不太能感受到季节更替，但敏锐的古人凭着对季节的观察，便能在小寒嗅到一丝「春」的味道。小寒作为冬季倒数第二个节气，相信离春季也不远矣，不少文人墨客抱着对春天的期待，写下一篇篇对生活的观察，找到超越寒冬的生命力。

黄庭坚〈驻舆遣人寻访后山陈德方家〉也写道：「江雨蒙蒙作小寒，雪飘五老发毛斑。」尽见小寒时节江雪朦胧的冬日魅力。元稹在〈咏廿四气诗．小寒十二月节〉曾写道：「小寒连大吕，欢鹊垒新巢。拾食寻河曲，衔紫绕树梢。霜鹰近北首，雊雉隐丛茅。莫怪严凝切，春冬正月交。」诗人以小寒为背景，乐见喜鹊忙于筑巢觅食、霜鹰登场、雄雉鸣叫，无一不是严冬里的生命力。虽是寒冬，但鸟类似乎比人类更早感知春天的到来。这些微小的迹象不但展现寒冬中的活力，亦见大雪之下蕴藏的生机不灭、冬去春来的自然定律不变。

小寒不止是天气的指南，更是生活的提醒：极寒之处必有暖意，就像生活苦乐参半。二十四节气之美，不就体现于把自然的变化转化为生活的诗意吗？不如趁着寒潮未退，约上三五知己，参照以上的饮食指引，用热气腾腾的美食，把冬天过成值得期待的季节。毕竟，未尝过透彻的寒冷，何懂温暖的珍贵？

冷知识BOX：冷热小寒及「雁北乡」

图片来源：新华社

香港最冷的小寒能够降到5度（1955年1月6日），而最热的小寒更高达20.3度（1931年1月6日）。

每年小寒一到，雁群里的「先知」就悄悄行动了。元代学者吴澄在《月令七十二候集解》写道，每年「小寒」节气的第一个物候，则是「雁北乡」，「北乡」也就是「北向」。这时在南方避寒的大雁灵敏感应，已经察觉到地底下那股悄悄复苏的暖意，于是就有一部分「急先锋」展开返乡旅程，朝着北方启程飞翔。

历史充电站：农耕指标

图片来源：新华社

俗语说：「小寒不寒，清明泥潭。」意指如果小寒时气候不冷，清明时节可能多雨泥泞，对农耕造成影响。这亦反映了小寒在农业社会的重要性。

此外，每年腊月，宋人便凿取河冰藏入地窖，将冰块存入地下冰窖严密封存，待来年夏日取出，既可供家中自制冷饮，亦可供应给专营冷饮的摊贩与商家。据说早在宋代就已出现类似现代冰棒，人们在寒冬以铜盆盛水，加入糖、果汁等，置于户外凝结成冰，再送入冰窖储存。待来年夏日，这些冰块便被切割成小块，或雕刻成动物等造型，在冷饮店中贩售。

