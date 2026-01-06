英文潮语｜Gen Z必学！Slang/缩写/迷因 网路世代英语生存指南

在网路时代，英语不再只是课本上的文法规则，而是充满活力、快速变化的「数位语言」。Z世代（1997-2012年出生）的沟通方式充满了Slang（俚语）、缩写、迷因梗，如果你还在用「How are you? Fine, thank you.」这样的传统对话，可能会被视为「老派」！

这篇整理13个近年最流行的网路英语用语，让你跟上潮流，聊天、发文、回复留言都能像母语者一样自然！

1. Delulu (Delusional 的缩写) → 妄想、自我催眠

意思：形容一个人过度乐观，甚至有点不切实际的幻想，常用在追星或恋爱情境。

例句："She's so delulu if she thinks Jungkook will marry her."（如果她以为田柾国会娶她，那她真的在妄想。）

迷因梗："Delulu is the solulu (solution)."（妄想就是解方）——Z世代的精神胜利法。

2. Ohio → 奇怪、荒谬

意思：源自美国俄亥俄州（Ohio）的网路迷因，形容某件事或某人「怪到不行」。

例句："Bro, why did you put ketchup on ice cream? That's so Ohio."（老兄，你为什么在冰淇淋上加番茄酱？太奇怪了吧！）

文化背景：Ohio 因各种荒诞新闻成为迷因热点，类似「佛罗里达男子」梗。

3. Cooked → 完蛋了、芭比Q了

意思：原意是「煮熟的」，网路用语指「事情搞砸了、没救了」。

例句："I forgot my passport at home… I'm cooked."（我把护照忘在家…我完蛋了。）

进阶用法："Let him cook!"（让他发挥）→ 鼓励某人表现。

4. Extra → 过度、戏很多

意思：形容某人行为或打扮太夸张，带点讽刺意味。

例句："She wore a ballgown to a casual party… so extra."（她穿礼服参加普通派对…太浮夸了吧。）

适用情境：朋友自拍修图修到认不出来时，可以说 "This is extra."。

5. Drip → 潮到出水

意思：形容穿搭或风格超有型、超时尚。

例句："His new outfit has so much drip!"（他的新穿搭潮到出水！）

相关词："Drippin'"（超有型）、"No drip"（穿搭灾难）。

6. Understood the Assignment → 完全掌握任务

意思：形容某人完美达成目标，或表现超乎预期。

例句："She came to the party in a full cosplay… she understood the assignment."（她Cosplay来派对…她完全懂要干嘛！）

适用场合：工作、穿搭、社交表现出色时。

7. NPC → 无脑跟风者

意思：原指游戏中的「非玩家角色」，现形容思想单一、只会跟风的人。

例句："He just repeats whatever's trending… total NPC."（他只会跟风重复热门话题…根本NPC。）

迷因用法：嘲讽缺乏独立思考的人。

8. Sigma → 低调强者

意思：形容不随波逐流、默默成功的「孤狼型」人物。

例句："He doesn't care about trends, just does his thing… sigma energy."（他不跟风，只做自己的事…低调强者气场。）

迷因梗："Sigma grindset"（强者思维）。

9. Touch Grass → 该出门了

意思：讽刺某人沉迷网路，该「摸草」回归现实。

例句："You've been online for 10 hours… go touch grass."（你已经上网10小时…该出门了。）

适用情境：朋友疯狂刷手机时。

10. Glow Up → 华丽变身

意思：形容外貌、风格或人生状态大幅提升。

例句："Her glow up after college is insane!"（她大学毕业后的转变超惊人！）

常见于：Before & After 对比照。

11. Karen → 奥客、刁民

意思：形容爱抱怨、无理取闹的人（尤其指中年女性）。

例句："She asked to speak to the manager over a $1 coupon… such a Karen."（她为了一美元优惠券要见经理…标准Karen。）

适用场合：餐厅、零售业吐槽。

12. Slay → 杀疯了、超强

意思：形容某人表现极佳，源自嘻哈文化。

例句："Taylor's new album slays!"（泰勒丝的新专辑杀疯了！）

进阶用法："Slay the day"（今天超棒）。

13. Iykyk → 懂的都懂

意思："If you know, you know." 的缩写，用于只有特定群体才懂的梗。

例句："That reference? Iykyk."（那个梗？懂的都懂。）

适用情境：小圈圈内部笑话。



如何活用这些网路用语？

聊天软体：在IG、Discord、Snapchat 用缩写（如 "delulu"、"iykyk"）让对话更流畅。 迷因梗图：搭配流行语制作搞笑图片，例如 "When you're cooked but still delulu." 社群标签：发文时加 #SigmaGrindset 吸引同好互动。

小测验：试著用今天学的词造句，例如："My glow up after learning these slangs? Chef's kiss."（学会这些俚语后的转变？完美！）

这些用语让你的英语更贴近Z世代的真实沟通方式，下次看到外国网友的留言，你也能秒懂笑点！

你最常用哪个网路用语？留言分享你的 #GenZSlang 时刻！

撰文：Spencer Sir

港大一级荣誉毕业，在学期间获11份奖学金，曾任国际银行MT，历年来教授过5000名学生。

Facebook 专页：Spencer Lam English Team

网页：spencerlam.hk

