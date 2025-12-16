梁超然 - 华英雄的精神与新一代的正义火种｜雪中送炭

在我的童年记忆中，香港武侠连环图是我心灵的重要养分。马荣成的《中华英雄》，尤其带给我深刻的价值启蒙。华英雄那「天煞孤星」的宿命与孤寂，曾让我以为「以天下为己任」的道路注定孤独，其心境与范仲淹「先天下之忧而忧」的精神遥相呼应。

华英雄的非凡武功，正是其承担命运的写照。真正的转折，在于他超越了个人的悲剧。在守护唐人街同胞、对抗黑龙会，乃至于在自由神像上与日本剑痴无敌的生死决战中，他逐渐体悟到武学的真谛不在杀戮，而在守护。最终，他融汇毕生所学与家国情怀，悟出至高武学「中华傲诀」，升华为民族气节与守护苍生的宏大意志。他的武功轨迹，从承载恩怨的「无情」，到拥抱大我的「傲诀」，完美体现了力量与责任的同步成长。他每多担当一分责任，武学境界便攀上一层高峰。这深刻揭示：正义感与力量皆非与生俱来，而是在直面困境时一次次主动承担后淬炼而成的品格。

今日，武侠漫画虽已非主流，快餐娱乐与碎片资讯充斥。当「仗义相助」的朴素精神在青年文化中渐显模糊，我们更应珍视此类故事传承的核心价值。华英雄的旅程告诉我们，真正的强大，始于对自身命运的接纳，并最终体现为对他人与社群的关怀。

作为孩子们的孺子牛，我深信正义感的栽培，必须从日常生活的细微处着手。学生若能在校园中勇于对抗霸凌、敢于伸手扶持弱者，便是在践行「中华英雄」的精神。教育的使命，不仅在于传授知识，更在于引导他们养成承担的品格——在困境中不退缩，在责任前不逃避。这份勇气与温度，才是未来社会最珍贵的力量。

而在我心中，对两位宝贝女儿安涤的寄寓尤为深切。愿她们在人生的道路上，能感受到父亲所珍视的精神火种：不以功利为先，不以冷漠为安，而是以同理心、勇气与责任为人生的底色。愿她们既能拥抱父母家人的温柔，也能在现实中选择担当，成为能为他人点灯的人。

这份由武侠连环图所点燃的关于责任与勇气的精神火种，仍需我们用心传递，照亮更多年轻的心灵。华英雄的中华傲诀，不止是武功的极致，更是人生的启示：真正的英雄，不在于无敌，而在于愿意为他人承担。

文：梁超然

作者为宁波第二中学校长，热爱文史，以范仲淹王安石梁任公为师，心怀大同，践行人人为我我为人人。

