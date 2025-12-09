二十四节气 「大雪」由来与养生哲理｜星岛教室

中国二十四节气不仅是时间的划分，更是自然与文化的完美结合。今年的大雪是阳历12月7日，标志着寒冷冬季正式开始。华南地区成长的香港人虽然很少见到雪，但我们可以借着这个节气，探讨一下相关的有趣事。

大雪＝下很大的雪？

「大雪」那天就应该会下大雪？实际上，每年大雪节气前后，我国从南到北真正降雪的地方不多，那么，不下大雪的节气为何要叫「大雪」呢？别忘记，「大雪」之前的节气是「小雪」，指的是下雪或积雪的概率，好像「大寒、小寒」，也不是说这两天一定很冷。有些学者认为，「小雪」是初雪来临的季节，雪是随下随化的；而「大雪」则是积雪出现的时候。

腌肉、酿酒与进补

腊肉

俗语有「小雪腌菜，大雪腌肉」的说法。古时没有冰柜，大雪就是人们开始腌制食物的时候，除了为过年做准备外，也便于保存。腌肉的具体做法很讲究的，一般用大盐加八角、桂皮、花椒等入锅炒熟，凉透后涂抹在鱼和肉上，反复揉搓再到表面有液体渗出，一层层连盐码在缸内半个月；之后再倒入盐卤，压上大石头10日，挂在向太阳的屋簷下晾晒干。

有了肉，怎可以没有酒呢？古人有「冬酿」之说，指的就是从立冬开始，一直到第二年立春这段时间酿制的黄酒，大雪时节当然也在这段范围里。据说中国人选择冬季酿酒，是因为冬季的水比较清冽，气温不高则可以抑制细菌繁殖，又可把酒在低温发酵过程中慢慢酝酿，风味会更醇厚。当然，古人未必认识这些科学原理，但生活经验一样给了他们无穷的智慧。

大雪是否要进补呢？现代营养学不分季节、不分体质，只说人就应该均衡饮食、多做带氧运动、充足休息及避免吃加工食物。中国人配合中医药理论来调理身体，别以为所有人冬天就要吃羊肉和人参进补，我们得因应体质来决定：如果属阳虚体质的人（其表现为畏寒怕冷、手足不温、口淡不渴等），可吃些温热性食物（如羊肉、牛肉）来保暖。如果属阴虚体质的人（其表现为手足心热、舌红少苔、睡眠不佳等），则需要与温热性食物保持距离，反而应多吃新鲜蔬菜和水果。

「寒号鸟」教训

传说「寒号鸟」长着四只脚和两只光秃秃的肉翅膀，牠不像一般的鸟那样会飞行。夏天的时候，牠全身长满了绚丽的羽毛，让牠骄傲得不得了。夏去秋来，鸟儿们准备过冬：有的飞到南边去；有的留下来积聚食物及修理窝巢，只有寒号鸟既没有飞去避寒的本领，又不愿辛勤劳动，仍然陶醉于到处炫耀自己身上漂亮的羽毛。最终到了大雪时节，阳光也失去了往日的温暖，寒号鸟没能混过冬天，结局就是冻死在岩石缝里。故事教训我们︰人类和动物一样，都要配合自然界的变幻来生存：不预早准备积谷防饥，遭殃的只有自己。

文人雅士的豪情

试想想古人在下雪天的活动应该很少，最适合文人雅士做的一定是赏雪和吟诗。其中一首诗来自唐代罗隐的〈雪〉：「尽道丰年瑞，丰年事若何。长安有贫者，为瑞不宜多。」他表达了对贫苦人民的担忧，长安城里当时有很多穷苦老百姓，瑞雪太多会冻死很多老百姓，同情天下的同胞。

在中国文学史上，很多诗人并没那么好的闲情雅致去赏雪，更多的是表达自己的志向，或者对贫苦老百姓的大爱情怀。

从对大雪节气的了解，激发对中国传统文化的探求，学懂欣赏我国人民在饮食养生、教育哲理、爱国情怀的延展，传统智慧结合现代科学，使我们更能实践传承文化、珍惜与自然和谐共生的使命。

冷知识：下雪对农作物好不好？

很多人以为下雪代表天气冷得要冻死农作物，但农村人竟然喜欢下雪，因为雪可保持地面及农作物周围的温度不会降得很低，为农作物创造了良好的越冬环境。

积雪融化又增加了土壤水分含量，有利农作物生长需要。覆盖大地的积雪，是雨水氮化物含量的5倍，还有肥田作用。加上，盖在土壤上的雪是比较松软的，就像农作物的一层「棉被」，能帮助保温。

历史充电站

雪灾无情

虽然雪景漂亮，但严重的雪灾造成人命伤亡及经济损失，是每个朝代的人都不想看到的。在中国历史上有很多次雪灾的记录，例如明武宗时期，雪下得连华东地区都江河冰合，鸟兽冻死，冻毙村民。清顺治十年（1653年）全国雪灾，连南方等地竟然也下了40多天雪。康熙九年（1670年）也试过连降大雪60天，淮河更是坚冻了2个月。

文章以生动有趣的方式，透过中国节气气候、各地风土民情及历史人物故事，带领读者探索中国文化与历史的奥妙。

文：圣马可中学校长 陈思茵

