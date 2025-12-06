陈卓禧 - 内地职教趋势 香港应当重视｜卓言絮语

在「十五五」规划下，职业教育为服务实体经济高质量发展，需要进行使命转型，并带动专业设置和课程内容的重大改革。除此之外，职业教育体系版图「蝶变」和产科教融合向深向实发展也极为重要。

在内地，中共有关「十五五」规划建议刚公布3天，《中国青年报》就刊登了国家教育部课程教材研究所副所长的文章〈前瞻「十五五」：我国职业教育发展五大趋势〉，引起各方关注，内地职教相关学会、单位、院校和网站纷纷转载，香港《紫荆网》也有转载。

文章指出，内地职教结构需要由目前的「低重心」（即比例偏重低层次职业教育），在5年内转向「以中职为基础、高职专科为主体、职业本科为牵引」的体系，实现中职（高中层次）夯实基础、高职（高级文凭层次）提质培优、职业本科（学士学位层次）高标准引领的发展格局。

香港经济社会环境虽然有所不同，但我们也需要清晰的职教体系规划，以服务香港经济「融入及服务国家发展大局」。例如，香港职教目前会否偏向「眼高手低」，聚焦于学士学位或以上的层次，忽略了高级文凭对支撑性的中层科技和专业人才的培育？

职业教育与经济社会发展互为作用，相伴而生，产教融合在新一轮科技革命和产业变革中意义更加重大。文章说，教育、科技、人才一体化统筹，存在「知识生产、应用与再生产的循环关系」。使产、科、教「由松散合作走向同频共振」，院校和企业需要「双向协同、相互赋能」，「形成『你中有我、我中有你』的共生格局」，「实现从『物理融合』向『化学融合』的跃升」。

文章认为，这种融合应体现为「合作办学、合作育人、合作就业、合作发展」，推动项目实体化运作，「构建稳健利益共同体」。在香港，具体内容或会有所调整，但其理念和策略实在可供院校、企业和政府借镜和吸纳。

电邮：[email protected]

文：陈卓禧

作者为港专学院及香港专业进修学校校长，从事高等教育管理工作逾20年。

