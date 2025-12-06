Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄金耀 - 新「甄选测验」更全面识别资优才能｜资优人语

更新时间：14:00 2025-12-06 HKT
发布时间：14:00 2025-12-06 HKT

家长和教育工作者一直关心如何准确识别孩子的资优特质，让有潜质的学生获得适切支援，发挥潜能。香港资优教育学苑多年来均通过「学校提名」及「家长提名」等方式，招募具潜质的学生。本学年起，为更全面、更高效甄选有潜质的学生，学苑推出全新的「甄选测验」，简化入学程序，以更科学、更全面的方式评估学生资优潜能，让他们能尽早找到发挥潜能的平台。

过往学生需完成网上课程、课末评估及提交个人档案，新安排下，无论「学校提名」或「家长提名」，学生只需参加一次「甄选测验」。测验亦毋须操练，重点在于观察学生在自然状态下的思维特质与能力。

新「甄选测验」有几项特点。第一，与以往较重视学术表现不同，新测验涵盖语文、数理人文、逻辑推理、创意思维及学习热忱，会更全面、更着重学生的多元特质与能力。第二，新测验分小学、初中及高中3个学阶，会载有各自符合该学阶能力的题目，包括多项选择题及让学生表达原创想法的短答题。第三，新测验设有最新人工智能技术，监察考生测验情况，试题亦采取随机排序，以保公平。

整体而言，学苑沿用任汝理博士（Dr Joseph Renzulli）的「资优三环」理论，即「中上程度的能力」、「创造力」及「学习的热忱」，甄选能够从学苑课程获益的学生。

我们期望父母及教育工作者了解，学业成绩并非资优的唯一指标，亦期望学校和家长能够从多角度观察，客观地提名合适、具潜质的学生。

全新甄选测验已准备就绪，学苑期待能够发掘更多本港的资优之星。

走笔至此，容我在这栏目跟大家道别，稍后，我将展开退休生活。回首在学苑的岁月，最珍贵莫过于见证一个个资优孩子发光发热。他们在学苑陪伴下找到属于自己的成长节奏，这除了印证学苑「天泽资优．掌握机遇」的理念，亦让我感到自豪与温暖——他们不仅才华出众，更将天赋转化成贡献及改变社会的动力。我期望他们继续发挥所长，为社会带来裨益。

最后，我亦感谢各位的支持，未来我会以不同身份与各位继续支持学苑，同心推动本港资优教育发展。

电邮：[email protected]

文：黄金耀

作者为香港资优教育学苑院长，关注资优学生的成长。

