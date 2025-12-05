Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

文理书院（九龙）「启城学堂」 学生走访街坊 说好启德故事｜专访

知识转移
更新时间：11:23 2025-12-05 HKT
发布时间：11:23 2025-12-05 HKT

「启城学堂」在筹备过程至开幕，同学都有不同程度的参与。现就读中三的黄文雅（见图）是「文学漫步」展区中，撰写〈给启德的情书〉作者之一。她表示，在写文章前，曾听了不少街坊谈启德的故事，从中取得灵感。

从见证者到记录者

黄文雅忆述，她曾从区内车仔面老板口中，了解启德的往昔故事，以聆听者身份吸收历史养分，日后亦可向其他人分享，「启德现在仍在发展，我很荣幸能见证它变得越来越好，看着很多楼宇和商场落成。若再过一段时间，这里可能又会变化，而我则从一位见证者，转变为记录者，向未来的人述说我今天看到的历史。」

此外，中五学生谭丽娜及司徒咏怡坦言，在参观展览前，她们对启德及新蒲岗一带的历史几乎一无所知，现在，透过混合实境技术学习历史知识，吸引她们主动探索。司徒咏怡指，「启城学堂」让历史资料变得立体，不再是生硬的文字。她本身修读中史及世史，参观展览后，对身边熟悉的地区历史，产生了浓厚兴趣，更想深入探究。

记者：苏丽珊 摄影：吴艳玲

