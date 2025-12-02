徐家贤 - 视学报告分享会：推动优质教育｜津中乐道

本人近期参与了由教育局质素保证分部主办的视学周年报告主要结果分享会。是次会议旨在向学界回馈最新的视学结果，并重点分享香港学校在4个教育范畴中值得借镜的良好例子。

爱国主义及价值观教育方面，许多学校采用「知情行」的整合框架，将其纳入学校整体目标和活动规划中，让学生不仅学习祖国的历史、建立国民身份认同，更能将所学融入日常生活中，真正做到以行动来体现爱国情怀。同时，学校亦通过举办家长国安讲座和亲访内地等活动，让家长了解祖国当前的发展。

在数字教育及STEAM教育方面，不同学校充分运用科技工具以优化学与教体验，将人工智能融入课程，提升各学科在学与教的效能。通过设计跨学科课程，激发学生的好奇心和创造力，增强他们的实践能力，培养明辨性思考。

学校亦十分关注学生的身心健康，重点推广健康生活方式。学校通过营造积极的校园体育氛围以加强身心发展、推动关爱文化、减轻学习压力，以及创设促进身心均衡发展的校园文化，建构正面的学习环境，并培养学生正面的价值观。

整体课程规划与自主学习是分享会的另一亮点。本学年有更多学校能以「有机结合、自然连系、多元策略、互相配合、课堂内外、全校参与」的方式，将不同学习元素和课堂外的学习融合起来，并推动更灵活且系统化的课程设计，鼓励学生自主探索，从而提高学习动机和成效。

分享会后，我在校内的行政会、课程会议和教职员会议中与副校长、中层管理人员及教职员分享了当天的内容。大家从良好的教育实践中学习，优化全校各科组的自评工作，以回应教育发展趋势，进一步提升我校的教育质量，为学生带来更多益处。

同时，这也为全体教职员提供反思自身教学和学生支援工作的专业发展机会，以培养学生成为具有全球视野和文化底蕴的未来栋梁。

文：徐家贤

本栏由香港津贴中学议会校长撰写；本文作者为迦密主恩中学校长、西贡及将军澳中学校长会主席。

延伸阅读：

章蕾 - 正向教育——正能量卡｜津中乐道

邝永燊 - 从视学报告说好教育故事｜津中乐道

罗惠金 - 前事不忘，后事之师｜津中乐道

