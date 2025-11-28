张锦芳教授 - 如何向儿童解释「认识的人未必可信」｜护苗信箱

张教授：

从儿子就读幼稚园开始，我便向他灌输性教育，儿子现在就读小学三年级，近日他突然问我为甚么儿童认识的人也会侵犯他们，我真的不知如何回应才会令儿子明白，又不会产生过分恐惧，请你指教一下。

黄女士

张教授答：

我很欣赏你从幼稚园开始就向儿子灌输性教育，让他在小学三年级时就能提出这样重要的问题。这显示出你对于孩子安全和健康成长的重视。根据数据显示，大多数侵犯儿童的人都是孩子所认识的，他们的侵犯动机亦不同。以下几点建议，可以帮助你向儿子解释这个问题：

1.利用无知的侵犯者：侵犯者可能会利用小孩的无知，认为他们缺乏相关知识，从而欺骗他们进行不当行为。告诉儿子，这种行为是错误的，并强调他有权利拒绝任何让他感到不舒服的行为。

2.过去经历的影响：有些侵犯者可能在小时候也曾遭受侵犯，因而误以为大人和小孩之间的性接触是正常的成长过程。这是错误的观念，必须让儿子明白，这种行为是不被接受的。

3.心理问题：某些侵犯者可能存在心理问题或缺乏社交技巧，导致他们无法寻找合适的性对象。他们可能认为小孩容易控制，从中获得满足感。

4.权力感的操控：侵犯者可能利用威胁或欺凌行为，让小孩感到害怕，从而获得权力感。

如果你对儿子突然提出这个问题感到困惑，可以反问他是否有特别的原因或经历，让他想起这个话题。同时提醒他，如果遇到任何可疑的行为，应立刻说「不」，并告诉你或其他信任的成年人。这样不仅让他了解哪些行为是不对的，也能让他学会好好保护自己和增强安全意识。最重要的是，鼓励他随时向你提问，让他知道你是可以信赖的，并且愿意聆听他的担忧，这样可以减少他的恐惧感，并帮助他建立健康的自我保护意识。

（欢迎读者就有关儿童性侵犯的问题，致电由护苗基金设立的「护苗线」：2889 9933，接听时间为星期一至五上午10时至晚上6时）

文：张锦芳教授

本栏由护苗基金执行委员会委员、美国德州休斯顿大学社会工作研究院张锦芳教授解答。

