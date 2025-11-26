李卓翰 - 感恩的力量：从生活中培养孩子正向心态｜家长教室

感恩是一种对他人恩惠的感激与欣赏，不仅是一种情感，更是一种行动。它让我们专注于生活中的美好，并以积极态度面对挑战。研究指出，感恩能提升幸福感、改善人际关系、促进心理健康，甚至影响脑内化学物质，例如多巴胺，让人更快乐、更有动力。

在日常生活中，培养孩子的感恩心态并不困难。首先，父母可以通过「身教」示范，例如在餐桌上说：「食物真系好珍贵，我 要好好珍惜。」这样孩子会学懂欣赏所拥有的一切，不会认为是理所当然。

其次，通过「口述」引导，例如当孩子抱怨功课时，我们可以说：「我哋都试过觉得功课好辛苦，但努力完成之后会觉得好有成就感。而且，我哋有老师教导、有书可以读，呢啲都系值得感恩嘅事。」这样不再是单纯比较，而是以我们的经验带出正面角度，帮助孩子理解感恩的价值。

再者，另一个有效方法是「感恩日记」，每天睡前，让孩子在一本簿仔上写出3件值得感恩的事，可能是「今日同朋友玩得好开心」、「妈妈煮咗我最钟意嘅菜」、「老师帮我解答难题」。这样能帮助孩子专注于正面事物，减少抱怨，增加欣赏。

最后，父母自身也要学会感恩，并表达对孩子的欣赏，例如说：「多谢你今日帮手做家务，真系帮咗我好多。」当孩子感受到被肯定，他们更容易学会回报与感激。

感恩不是一时的口号，而是一种生活哲学。风景不转心境转，当我们以感恩的心观世界，幸福感自然会提升，家庭生活也会更和谐。

文：李卓翰

本栏由香港青年协会家长全动网社工及嘉宾轮流执笔，与读者分享亲职教育经验；本文作者为李卓翰先生。

