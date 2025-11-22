王熹东 - 点茶问礼 科技传艺 - 视艺师语

近年，以中华文化艺术为本的课程越见丰富，许多学校以非遗项目作为切入点，不但让视艺教育衔接历史脉络，开启文化传承和创新的双重旅程，也为视艺老师开拓教学资助的新途径。本文尝试以我校「传统与科技交融」的茶艺教学实践为例，希望为各位教育同侪提供可资借鉴的例子。

首先，笔者深信从渊博的中华文化中选取其一，进行深度沉浸，作全校式的推广，才是做到传承的关键。除了重现「宋代点茶」这项融合绘画、茶道与美学的活动，笔者于校内新增「茶艺师」制度，教导他们泡茶方面的知识和素养。学生亦会亲自参与茶席设计：从茶具选配、茶布摆设，到色彩构图，每一个细节都是五感美学的锻炼。

此外，笔者在校内打造「茶空间」，每逢周二、周四午后，由茶艺师按照传统的功夫茶泡茶方法和礼仪，为学生沏茶。学生分级轮流品茶，在茶香中学习「茶礼」。所谓「茶礼」，指的是奉茶者一句「请饮茶」，接茶人一声「谢谢」。学生取茶时队列整齐，微笑感恩——礼仪背后的价值观教育，不言而喻。

另一方面，传统需要传承，更需要创新。因此，我们尝试以STEAM角度激活中国茶艺教学，例如带领学生运用不同颜色的茶汤及加湿器制作「茶香雾化装置」，从视觉和气味认识茶叶分类和泡茶知识，更结合学生最爱的体素艺术，设计数码「陆羽茶人」，并运用大数据开发人工智能泡茶应用程式，让学生能随时随地自学泡茶，让传统文化藉数码科技走入生活。

以上融合传统与创新的茶艺教学，不仅为学生带来于公开展览和开放日展示所学的机会，更惊喜的是，他们回到家中会主动为家人泡茶，深深体现到茶艺教学背后承载的文化认同、美学认知和礼仪实践。笔者希望以上例子能为视艺老师带来新灵感，共同推动中华文化艺术教育，让传统艺术在孩子手中绽放新芽。

电邮：[email protected]

文：王熹东

作者为香港美术教育协会会员、圣若瑟英文小学视觉艺术科老师。

延伸阅读：

吴运忠 - 在大芬村的一场艺术邂逅 - 视艺师语

张紫敏 - 新的开始·新的修行丨视艺师语

梁志芬 - 去到边画到边的釜山之旅｜视艺师语