我要赞佢｜型男医生高空救人被全城赞天使 拥多重身份运动健将兼歌手

近日，社交平台「小红书」上有名网民分享，4月30日从香港飞往福冈的快运航班上，一位中年男乘客突然晕厥。机长紧急广播寻找医生，一位身高约1.85米、外貌出众的年轻男士立刻挺身而出，与空姐合力为病人进行急救处理。事后，网民纷纷留言赞赏，更有人认出他是香港公院ICU医生张海杰（Ryan Cheung），也是本地独立歌手。

万米高空救人 网民激赞「理想型、天使」

事发后，有乘客在「小红书」分享经历，指该医生冷静专业地处理紧急状况，赢得大家赞赏。由于张医生外形俊朗、气质出众，事后迅速被网民「起底」，被揭开其医生、歌手、HYROX大使的三重身份。消息传开后，社交平台涌现大量留言：

「明明又高又帅，还是港大毕业的医生，会运动又会唱歌，第一时间挺身救人，竟然还被批评长相？真心不懂。」

「人家是香港Hyrox宣传大使，运动健将！」

「根本天使...怎么一堆人还批评他的长相」

「又靓仔，又大只，又识医人，又识弹结他，又识唱歌，望落仲好似好温柔咁」

面对少数对外貌的挑剔，更多网民力撑：「批评别人长相的人，自己又有多好看？肤浅！」

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救人与唱歌 都是疗愈自己及他人

这位被网民称为「理想型」的帅哥医生张海杰（Ryan），2018年毕业于香港大学医学院后，他投身公立医院，先后在急症科、麻醉科、心脏科工作，现为深切治疗部医生。每天面对生死边缘的病人。他曾在访问中分享：「在ICU工作，经常被提醒生命的脆弱，这不断促使我要尽力利用好每一分钟。」

下班后，张海杰换上另一个身份——独立歌手。他14岁开始学结他，受美国唱作人John Mayer影响，多年来持续创作音乐。2023年，他经历了疫情期间巨大工作压力及恋情的结束，决定暂停工作6个月，专注音乐创作。他形容：「音乐是一个出口，一旦开始写第一首歌，一切倾泻而出，非常有疗愈作用。」

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平衡工作与梦想：日复一日坚持

同时担任医生和歌手，时间管理是一大挑战。张海杰坦言：「这是持续的挣扎。我尽量不给自己太大压力，只是试著日复一日地过。只要能挤出时间，我就会尽力创作和健身。」他承认，这难免牺牲社交活动，但庆幸工作和音乐都是他热爱的事情，两者都带给他巨大的满足感。

以医学术语入歌 传递生命感悟

张海杰的创作风格独特，有时会将医学术语融入歌词，为歌曲增添新鲜感。他强调，在ICU的工作经历不断提醒他生命的无常，这份感悟亦反映在他的音乐之中，「我今天可能还在这里愉快地聊天，第二天，天知道会发生甚么。我必须尽力利用所拥有的时间。」

对于在飞机上救人的举动，张海杰在个人Facebook低调回应：「Thank you for the love from 小红书」并表示「想把正能量、健康，还有音乐，分享给更多人」；然而网民的热议已让这位「帅哥医生」成为焦点，不少人欣赏他外表出众，更有一颗愿意在危难时刻站出来的心。

资料来源：ryanhkcheung@IG、小红薯zack、tsai.2023@Threads

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