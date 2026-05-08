我要赞佢｜西贡区联校组织「关爱小队」 亲子携手走进社区 让关爱文化从家庭传播至社区

由香港家庭福利会（家福会）主办、西贡民政事务处及西贡区津贴小学校长会协办的「贡‧童‧关爱将军澳 Action Kids」计划，今年4月圆满结束，并举行嘉许礼。该计划获民政事务总署拨款，在西贡民政事务处及区内「关爱队」的支援下，成功连结区内家庭与长者，凝聚社区力量。

八校亲子组成「关爱小队」 培训后亲身探访

今年是家福会连续第二年举办此项活动。来自西贡区8间小学、合共96对亲子组成「关爱小队」。透过专业培训与实地探访，家长与孩子一同学习关怀社区，这段亲身经历有助培养小学生的同理心与自信心。

计划初期，各校「关爱小队」接受家福会社工训练，学习与长者沟通的技巧、了解其身心需求以及探访注意事项。完成培训后，亲子们发挥创意，亲手制作爱心礼物，并在西贡区「关爱队」协助下，走访区内有需要的长者家庭。长者感受到温暖与陪伴，孩子也在实践中体会「老吾老以及人之老」的精神。

「家、校、政、民」协作 筑起社区爱心网络

嘉许礼于4月25日举行，近200名学生、家长、校长及教师出席。大会邀得西贡民政事务专员马琼芬女士, JP 主礼，并向参与家庭颁发嘉许状。计划统筹林德育校长勉励学生：「保持善良的心，将关爱文化融入日常生活，持续为社区注入正能量。」

家福会署理服务总监梁颕红姑娘表示：「家庭是个人成长的基石，也是连系社区的桥梁。当亲子共同服务社区，既能增进互动，也能强化家庭与社区的连结。」她补充道：「我们见证了亲子同行带来的正面转变——关爱精神从家庭传递至整个社区。」她认为，与西贡「关爱队」的合作，亦启发学生主动关注并参与社区事务。

家长与学生心声：助人带来成长

这份跨越世代的情谊，正随著各校的服务在社区中温暖流淌。将军澳循道卫理小学与将军澳天主教小学的家长一致认为，亲子义工服务不仅能培养子女的耐性与沟通技巧，更让孩子在助人过程中体会「快乐之本」，也使亲子关系更为紧密。

学生们也在实践中悄然成长。基督教神召会梁省德小学的同学分享：「了解长者的生活不便后，我学会了更体谅他们。」景林天主教小学的同学表示学习到不要怕失败，要勇于尝试。看著长者接过礼物时绽放的笑容，孩子们不仅收获了成就感，也将对长者的尊重与关怀深深植根于心中。

参与学校名单（排名不分先后）：

1. 将军澳循道卫理小学

2. 博爱医院陈国威小学

3. 保良局黄永树小学

4. 仁爱堂田家炳小学

5. 将军澳天主教小学

6. 圣公会将军澳基德小学

7. 景林天主教小学

8. 基督教神召会梁省德小学