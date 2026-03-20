我要赞佢｜实测钓鱼短讯真假难分 手机店主阻婆婆堕骗局获颁好巿民奖：不想长者血汗钱被呃
发布时间：07:45 2026-03-20 HKT
深水埗维修手机店主Angus，早前阻止两名婆婆堕入投资骗局，获得网民大赞封为「长者救星」。他热心助人的事迹，不但获星岛新闻集团《我要赞佢》报道，更被警方嘉许授予「好市民奖」。他获奖后坦言事发当刻凭良心做事，不想长者血汗钱被骗光，他亦寄语各行各业应及时伸出援手，为防止骗案发生出一分力。
「好市民奖颁奖典礼2025」日前于湾仔会展举行，嘉许80名协助警方扑灭罪行的好巿民。现年36岁的手机维修店东主李浩权（Angus）去年12月接获两名婆婆求助，要求协助重装手机程式，继而揭发两人堕入「先存款，后提款」的投资骗局。由于当局者迷，Angus耐心与两名婆婆沟通后，删除婆婆手机内相关资料，让她们无法再接触骗徒尽早止蚀，他事后在网上分享有关资讯，呼吁巿民留意身边人提高防骗意识。
智破投资骗局 删App阻婆婆再入钱
Angus获颁好市民奖后，坦言从来没有想过会获奖。他坦言当初只是想唤醒婆婆切勿再受骗，「其实是自己的良心想帮助他们，因为我不想看到老人家的血汗钱被骗走。」他也提醒巿民留意若身边长者长期守着电话，经常留意可疑股票网站或投资应用程式，便要多加警惕，「一个关心和提醒，其实是可以阻止骗案发生。」
原来不单止长者，普通巿民亦难以分辨诈骗短讯或钓鱼连结，其中「防骗视伏器」骗局排行榜中误触钓鱼网站或虚假短讯连结最为常见。记者准备5个手机短讯截图，当中3个是诈骗讯息供巿民分辨，结果大部分人无法分清短讯真假，反映骗徒的手法层出不穷。
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专家教路分辨短讯真伪
网络保安专家马裕杰解释，本港已于2023年底实施「短讯发送人登记制度」，获电讯服务供应商认证及登记的机构，其发出的短讯会显示「#」号，市民可凭此初步辨别真伪。他提醒即使从官方应用商店下载的投资应用程式，也不代表内容完全可信，「App store或Google play商店可供下载App，只是证明没有侵权、没有不雅内容或没有病毒，但Apps本身的内容，例如交易数据可以是虚假的。」他建议若下载应用程式涉及投资成分，应先翻查证监会或香港金融管理局官网，查证运营业务与Apps提供的业务是否完全相同。
市民如接获可疑来电、网站或收款帐号，亦可使用警方「防骗视伏器」或「防骗视伏App」查核，或致电「防骗易18222」热线查询。