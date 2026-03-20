我要赞佢｜实测钓鱼短讯真假难分 手机店主阻婆婆堕骗局获颁好巿民奖：不想长者血汗钱被呃

深水埗维修手机店主Angus，早前阻止两名婆婆堕入投资骗局，获得网民大赞封为「长者救星」。他热心助人的事迹，不但获星岛新闻集团《我要赞佢》报道，更被警方嘉许授予「好市民奖」。他获奖后坦言事发当刻凭良心做事，不想长者血汗钱被骗光，他亦寄语各行各业应及时伸出援手，为防止骗案发生出一分力。

「好市民奖颁奖典礼2025」日前于湾仔会展举行，嘉许80名协助警方扑灭罪行的好巿民。现年36岁的手机维修店东主李浩权（Angus）去年12月接获两名婆婆求助，要求协助重装手机程式，继而揭发两人堕入「先存款，后提款」的投资骗局。由于当局者迷，Angus耐心与两名婆婆沟通后，删除婆婆手机内相关资料，让她们无法再接触骗徒尽早止蚀，他事后在网上分享有关资讯，呼吁巿民留意身边人提高防骗意识。

湾仔会展日前举行「好市民奖颁奖典礼2025」，警务处处长周一鸣(中)、灭罪委员会委员何宗慈(右三)及香港中华总商会会长蔡冠深(左四)出席主礼

手机维修店主李浩权提醒长者勿堕手机程式投资骗局而获颁授好巿民奖。

手机维修店主李浩权(上排左二)与警务处处长周一鸣(中)及西九龙总区指挥官吴乐俊(上排右二)在台后大合照。

去年十二月，手机维修店主李浩权接获两名长者求助，希望代为安装一个投资手机应用程式。(threads影片截图)

店主细听后便知道两名长者堕入投资骗局。(threads影片截图)

由于当局者迷，李浩权拒绝安装并删除手机内相关资料，阻止婆婆继续受骗。

智破投资骗局 删App阻婆婆再入钱

Angus获颁好市民奖后，坦言从来没有想过会获奖。他坦言当初只是想唤醒婆婆切勿再受骗，「其实是自己的良心想帮助他们，因为我不想看到老人家的血汗钱被骗走。」他也提醒巿民留意若身边长者长期守着电话，经常留意可疑股票网站或投资应用程式，便要多加警惕，「一个关心和提醒，其实是可以阻止骗案发生。」

原来不单止长者，普通巿民亦难以分辨诈骗短讯或钓鱼连结，其中「防骗视伏器」骗局排行榜中误触钓鱼网站或虚假短讯连结最为常见。记者准备5个手机短讯截图，当中3个是诈骗讯息供巿民分辨，结果大部分人无法分清短讯真假，反映骗徒的手法层出不穷。

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专家教路分辨短讯真伪

网络保安专家马裕杰解释，本港已于2023年底实施「短讯发送人登记制度」，获电讯服务供应商认证及登记的机构，其发出的短讯会显示「#」号，市民可凭此初步辨别真伪。他提醒即使从官方应用商店下载的投资应用程式，也不代表内容完全可信，「App store或Google play商店可供下载App，只是证明没有侵权、没有不雅内容或没有病毒，但Apps本身的内容，例如交易数据可以是虚假的。」他建议若下载应用程式涉及投资成分，应先翻查证监会或香港金融管理局官网，查证运营业务与Apps提供的业务是否完全相同。

市民如接获可疑来电、网站或收款帐号，亦可使用警方「防骗视伏器」或「防骗视伏App」查核，或致电「防骗易18222」热线查询。