我要赞佢｜繁殖场弃猫的命运转折 获长者中心收编成心灵「猫店长」

收养被遗弃动物，不但能改写动物的命运，更可治愈受助者的心灵，有日间长者中心近月收养一只被繁殖场弃养的猫只，成为中心内的宠儿，中心结合医疗与陪伴，不单让猫只成为长者们的「心灵伙伴」，更让长者中心增添温暖感。

现年3岁多的「阿福」，原本是一间繁殖场内的雌性英国短毛猫，在暗室内无日无天被安排无限交配繁殖，直至失去利用价值后被场主随意丢弃，荃湾进优复康中心其后收养该猫只并安排进驻中心内，成为日间长者护理中心的长者「开心果」，不单陪伴长者复康训练，当长者需要心灵慰藉的时候，牠默默无声陪伴在侧，加添中心的温馨气氛，让长者中心更像一个充满关怀与活力的「家」。

一间中心两种慰藉 照顾长者身心健康

除了猫店长外，店内亦有一名物理治疗师长期服务不同身体状况的长者，她便是投身安老服务业20年的杨颖儒。她为每名长者度身订造复康方案，确保长者能逐步改善身体机能，Simon伯伯便是其中一名受助人。伯伯曾经中风，加上心脏问题需要再排期做手术，但仍想再次在街上跑步，于是杨姑娘为他度身订造方案，专注为他保持肌肉量以应付手术消耗，并随时跟进他的身体情况，必要时充当心理开导员的角色，着他不要忧心手术及身体变差，全方位照顾长者的身心健康。

