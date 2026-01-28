Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

我要赞佢｜凤溪创新小学宠爱阁饲养被遗弃乌龟 让学生从小学习爱护动物

好人好事
更新时间：07:00 2026-01-28 HKT
发布时间：07:00 2026-01-28 HKT

为鼓励市民协助打击残酷对待动物的行为，警方积极推展「动物守护．社区大使」计划 (Animal Watchers Programme) ，计划支持学校成立校园动物阁「宠爱阁」，让学生从小学习爱护动物。

凤溪创新小学李颕贤老师撰文，分享学校宠爱阁饲养被遗弃的小乌龟，让学生从小学习爱护动物。

以下为分享全文：

我们从香港两栖及爬虫协会领养一共22只被遗弃的小乌龟，在「动物守护．社区大使」计划的支持下，于去年五月给乌龟们重建了一个安乐窝 ---「宠爱阁」，并委任学生担任「动物守护学生大使」，让学生从小学习爱护动物。

十分感恩，计划诚邀了香港城市大学赛马会动物医学及生命科学院（学院）的学生成为「动物守护学长」。去年六月，其中3位学长到校探访我们的乌龟，了解牠们新的居住环境和健康状况。学长们温柔地抱起乌龟，仔细检查，还跟牠们说：「不要怕，让我来看一看！」。探访中，学长们还教导学生们如何照顾乌龟，并提醒学生们要给乌龟足够的粮食和阳光。

凤溪创新小学于2025年5月给乌龟们建造了一个安乐窝「宠爱阁」。
动物守护学长仔细检查乌龟，并了解牠们新的居住环境和健康状况。
当中最触动我的事情学长们发现「宠爱阁」其中一只年纪最大的大乌龟原来被咬伤了。牠受伤和生病了，病情并不轻。学长们十分紧张，更表示他们可以帮助我们亲自送牠到兽医诊所。我深深感受到饲养动物不单要提供足够的粮食和舒适的居住环境，更重要的是细心观察、适时带动物去看医生。

「守护动物 尊重生命」，学长们做到了！我们也学懂了照顾乌龟！谢谢「动物守护．社区大使」计划，谢谢学长们，我们会记著要一起守护动物！

