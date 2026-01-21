我要赞佢｜惇裕学校宠爱阁师生齐心协力 让患癌猫咪打破兽医预言奇迹活下来

为鼓励市民协助打击残酷对待动物的行为，警方积极推展「动物守护．社区大使」计划 (Animal Watchers Programme) ，计划支持学校成立校园动物阁「宠爱阁」，让学生从小学习爱护动物。

惇裕学校罗俊杰主任撰文分享，藉住宠爱阁的计划，学校推展另一个延伸的小团队「猫咪小专家」，挑选具浓厚兴趣的学生，实习照料猫咪技巧。

以下为分享全文：

在警务处「动物守护．社区大使」计划的支援下，同学十分期待的惇裕学校「猫‧聚一刻」猫舍终于成真了，而学校的贵宾──东东和妹妹──亦搬进了新居所了！

学校的两只小猫咪「东东」和「妹妹」从何而来？

「东东」是居于学校附近的流浪猫，常徘徊学校附近的餐厅讨人食物。自从一次他在午膳时候随老师走入校园，东东就像是找到了一个家。另一只猫咪「妹妹」，未足一岁的她曾经每天静静地栖息在一辆车顶上，耐心等待邻居从众多猫猫中看到自已，并能分到一点食物。她对人类的信任，加上那双温暖而期待的目光，我们收养了她。

来到学校未到一天。我们发现「妹妹」呼吸困难，娇小的身体颤抖不断。见了兽医，兽医表示她没了一边肺，胸腔内全是脓水。断定她活不过3天。兽医相信她违反一般生病猫儿的习性主动吸引人类发现自己，是因为她想活著。「妹妹」最后被断定是患上猫科的一种绝症，多位兽医建议我们考虑安乐死。每天要从胸腔抽出脓水，多次手术，也未必成功活下来。

但「妹妹」坚定要活下去的眼神、同学们期待大家相聚的约定和常常的问候，我们决定坚持下去。在透过与多间猫义工和专业人士接触下，「妹妹」接受了3个多月，每一天严峻的医疗考验，竟奇迹地活了下来。在同学老师的陪伴中十分坚强，展现出无比的生命力。

藉住本次宠爱阁的计划，学校推展另一个延伸的小团队「猫咪小专家」，挑选具浓厚兴趣的学生，以新课程的框架，让各位小专家：(1)探索猫咪生物知识；(2)实习照料猫咪技巧；(3)出访全方位猫舍及担任实习生；(4)访问兽医、猫义工；(5)担任「动物守护．社区大使」，从服务中分享。小专家们放眼社区，孕育长大后的志愿，意义不凡。

