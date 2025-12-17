我要赞佢｜新界妇孺福利会梁省德学校宠爱阁 跨学科推生命教育培养学生责任感

为鼓励市民协助打击残酷对待动物的行为，警方积极推展「动物守护．社区大使」计划 (Animal Watchers Programme) ，计划支持学校成立校园动物阁「宠爱阁」，让学生从小学习爱护动物。

新界妇孺福利会梁省德学校刘启东老师撰文分享，学校设立宠爱阁饲养动物，目的不只是让校园增添生气，更重要的是透过陪伴动物，让学生明白生命的价值，学会 责任、珍惜、尊重与探索。

全文如下：



近年来，学校积极推动生命教育，并透过跨学科合作，把生命教育与各科知识紧密结合。本校以「海、陆、空」为主题，将校园中的情人鹦鹉、乌龟、锦鲤、蜥蜴、仓鼠等动物分门别类，带领学生学习动物与环境的关系、分类与生态知识。在课堂内，学生于常识科学习相关内容；课堂外，小息时也能近距离观察动物，体验牠们的特性与习性，更深入地掌握知识，进而学会欣赏生命的美好与可贵。



此外，学校特别设立了「宠物大使」制度：学生们轮流于小息在「宠爱阁」当值，负责喂饲、介绍动物、更换食水及清洁笼舍，让孩子们在实际参与中培养责任感和爱护生命的态度。

学校不少老师本身就是「猫奴」、「龟奴」等，也因此在校园内饲养了多种小动物。这些动物不但成为校园特色，也为每天进出校园的学生、家长和访客带来放松与喜悦的氛围。

小故事分享──一只仓鼠，带来的省思

有一次，我发现我们的仓鼠「小笼包」右眼泛红，疑是细菌感染。其后我每日为牠以生理盐水清洁，同时提醒大使们要更勤快地清洁笼子与换水。



在了解情况后，才发现有几位学生未经授权，私下把小笼包拿在手中玩耍，甚至一度因传递不慎让牠跌落桌上。虽然眼疾未必与事件直接相关，但我向学生提醒：这也是「照顾不周」。知道自己违反规则的孩子感到懊悔，其他同学亦因小笼包受感染而担忧不已。

仓鼠「小笼包」的眼睛最终康复，而学生们更因这次经历而对「生命」怀有更深的体会与敬重。



那一刻，我引用了《马太福音》六章25–26节的金句与学生分享：「你们看天上的飞鸟……天父尚且养活牠们，难道你们不比飞鸟更贵重吗？」



我把这段经文引向学校饲养动物的真正目的：不只是让校园增添生气，更重要的是透过陪伴动物，让学生明白生命的价值，学会 责任、珍惜、尊重与探索。动物的生老病死，正是让孩子具体体验生命教育的最佳契机。



作为老师，我们的使命更在于陪伴学生的成长，无条件地接纳与爱护他们，帮助他们从小建立正面价值观，培养积极的人生观与未来观。这才是教育的核心。



