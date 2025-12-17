Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

我要赞佢｜新界妇孺福利会梁省德学校宠爱阁 跨学科推生命教育培养学生责任感

好人好事
更新时间：07:00 2025-12-17 HKT
发布时间：07:00 2025-12-17 HKT

为鼓励市民协助打击残酷对待动物的行为，警方积极推展「动物守护．社区大使」计划 (Animal Watchers Programme) ，计划支持学校成立校园动物阁「宠爱阁」，让学生从小学习爱护动物。

新界妇孺福利会梁省德学校刘启东老师撰文分享，学校设立宠爱阁饲养动物，目的不只是让校园增添生气，更重要的是透过陪伴动物，让学生明白生命的价值，学会 责任、珍惜、尊重与探索。

全文如下：

近年来，学校积极推动生命教育，并透过跨学科合作，把生命教育与各科知识紧密结合。本校以「海、陆、空」为主题，将校园中的情人鹦鹉、乌龟、锦鲤、蜥蜴、仓鼠等动物分门别类，带领学生学习动物与环境的关系、分类与生态知识。在课堂内，学生于常识科学习相关内容；课堂外，小息时也能近距离观察动物，体验牠们的特性与习性，更深入地掌握知识，进而学会欣赏生命的美好与可贵。

此外，学校特别设立了「宠物大使」制度：学生们轮流于小息在「宠爱阁」当值，负责喂饲、介绍动物、更换食水及清洁笼舍，让孩子们在实际参与中培养责任感和爱护生命的态度。

学校不少老师本身就是「猫奴」、「龟奴」等，也因此在校园内饲养了多种小动物。这些动物不但成为校园特色，也为每天进出校园的学生、家长和访客带来放松与喜悦的氛围。
学校不少老师本身就是「猫奴」、「龟奴」等，也因此在校园内饲养了多种小动物。这些动物不但成为校园特色，也为每天进出校园的学生、家长和访客带来放松与喜悦的氛围。

小故事分享──一只仓鼠，带来的省思

有一次，我发现我们的仓鼠「小笼包」右眼泛红，疑是细菌感染。其后我每日为牠以生理盐水清洁，同时提醒大使们要更勤快地清洁笼子与换水。

在了解情况后，才发现有几位学生未经授权，私下把小笼包拿在手中玩耍，甚至一度因传递不慎让牠跌落桌上。虽然眼疾未必与事件直接相关，但我向学生提醒：这也是「照顾不周」。知道自己违反规则的孩子感到懊悔，其他同学亦因小笼包受感染而担忧不已。

仓鼠「小笼包」的眼睛最终康复，而学生们更因这次经历而对「生命」怀有更深的体会与敬重。
仓鼠「小笼包」的眼睛最终康复，而学生们更因这次经历而对「生命」怀有更深的体会与敬重。


那一刻，我引用了《马太福音》六章25–26节的金句与学生分享：「你们看天上的飞鸟……天父尚且养活牠们，难道你们不比飞鸟更贵重吗？」

我把这段经文引向学校饲养动物的真正目的：不只是让校园增添生气，更重要的是透过陪伴动物，让学生明白生命的价值，学会 责任、珍惜、尊重与探索。动物的生老病死，正是让孩子具体体验生命教育的最佳契机。

作为老师，我们的使命更在于陪伴学生的成长，无条件地接纳与爱护他们，帮助他们从小建立正面价值观，培养积极的人生观与未来观。这才是教育的核心。

更多关于宠爱阁的报道：

我要赞佢｜ 救恩学校 (幼稚园部)宠爱阁饲养爬宠 幼儿透过实践学会珍惜生命

我要赞佢｜中华圣洁会灵风中学宠爱阁 学生参与动物救援展现同理心

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
影视圈
22小时前
亡父红白蓝袋引爆全网泪点！港女半夜发帖揭孝顺子女「最痛秘密」：不敢打开｜Juicy叮
亡父红白蓝袋引爆全网泪点！港女半夜发帖揭孝顺子女「最痛秘密」：不敢打开｜Juicy叮
时事热话
15小时前
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
影视圈
11小时前
屯门景峰花园低层单位起火 3人受伤送院 女户主手部二级烧伤
突发
4小时前
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
影视圈
10小时前
《爱回家》「亿元驸马」人生胜利组！与富贵女友求婚半年荣升人父 囡囡萌照流出微丝细眼似足爹哋
《爱回家》「亿元驸马」人生胜利组！与富贵女友求婚半年荣升人父 囡囡萌照流出微丝细眼似足爹哋
影视圈
8小时前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
13小时前
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
2025-12-15 20:00 HKT
连锁快餐店长者优惠！指定早餐系列减$3 一连七日凭乐悠咭即享
连锁快餐店长者优惠！指定早餐系列减$3 一连七日凭乐悠咭即享
饮食
18小时前
张坚庭荣升做外父！饮女婿茶「强忍泪水」女儿结婚金光闪闪巨型流星锤贵气逼人
张坚庭荣升做外父！饮女婿茶「强忍泪水」女儿结婚金光闪闪巨型流星锤贵气逼人
影视圈
14小时前